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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng

Thứ Năm, 15:59, 24/09/2026
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VOV.VN - Chiều 24/9, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 13/11 và đợt 2 từ ngày 19/11 đến ngày 20/11. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và thông qua 43 dự án luật, 2 nghị quyết cùng nhiều quyết sách lớn về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và hoạt động giám sát tối cao. Trong đó, nhiều dự án luật quan trọng tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ dành thời lượng thỏa đáng cho công tác giám sát nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thực tiễn với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. 
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. 
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Cử tri Phạm Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng nêu ý kiến.

Tại hội nghị, cử tri Phạm Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng nêu về các vướng mắc trong thủ tục giao khu vực biển, hiện 37 hồ sơ của cá nhân nuôi trồng thủy sản đang bị ách tắc do hệ thống pháp luật chuyên ngành chưa đồng bộ.

Cử tri Phạm Minh Thành đề xuất: “Đề nghị thiết kế quy trình giao khu vực biển theo quy mô, tính chất, mức độ rủi ro; ban hành quy trình thủ tục rút gọn, đơn giản cho người dân nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ. Quy định rõ các dự án khai thác khoáng sản đã trúng đấu giá, cấp phép không phải thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư không cần thiết. Sớm xác định rõ ranh giới quản lý hành chính trên biển giữa các địa phương”.

Cử tri Đỗ Xuân Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường Đồ Sơn kiến nghị về cơ chế xác định giá đất làm căn cứ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư. Cư tri cho rằng, một cơ chế giá đất công khai, có dữ liệu tin cậy và có khả năng phản ứng kịp thời với thị trường sẽ góp phần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư; giảm khiếu kiện, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và bảo đảm tiến độ các dự án.

“Chúng tôi kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh theo hướng quy định rõ nguồn dữ liệu, phương pháp thu thập, trách nhiệm cập nhật và cơ chế kiểm tra độc lập. Cần liên thông dữ liệu đất đai, giao dịch bất động sản, thuế và công chứng; hạn chế tình trạng giá kê khai không phản ánh đúng giá giao dịch; đồng thời công khai cơ sở hình thành mức giá để người dân có thể giám sát”, theo cử tri Đỗ Xuân Hùng.

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Cử tri cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng xác định rõ đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và trách nhiệm của từng cơ quan; ưu tiên hoàn thiện các hành lang vận tải thủy kết nối cảng biển với vùng hậu phương; Ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn đồng bộ, thống nhất thi hành Luật Phát triển đô thị; đồng thời sớm xác định rõ phạm vi, điều kiện và cơ chế để Hải Phòng được áp dụng các chính sách phù hợp với đặc thù của thành phố. Đề nghị ưu tiên đầu tư hạ tầng số theo chuẩn tối thiểu dùng chung, xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục có khả năng liên thông nhưng phải phân quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân của giáo viên và học sinh.

Lại Hoa/VOV
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