English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn về cán bộ "sợ sai, đùn đẩy"

Thứ Năm, 18:15, 12/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - "Chúng ta sẽ tiến hành những biện pháp đánh giá rất thẳng thắn, rạch ròi và rất rõ để tất cả vị trí công việc đã rõ chức trách, nhiệm vụ rồi thì phải triển khai thực hiện, chứ không thể đùn đẩy, né tránh", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Nêu vấn đề chất vấn Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 12/11, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) đề cập Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay.

Tại bài phát biểu trước Quốc hội ngày 7/4/2026, Thủ tướng cũng đã nói sẽ xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

“Để triển khai thực hiện Nghị quyết 24, sắp tới Chính phủ có giải pháp căn cơ gì để khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, công chức e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí mượn cớ đổ lỗi cho những hạn chế, bất cập của pháp luật để không dám quyết định, nhất là các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao như tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai và chuyển đổi số?”, nữ đại biểu chất vấn.

thu tuong le minh hung tra loi chat van ve can bo so sai, dun day hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Trả lời đại biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết cùng với Nghị quyết số 24, Ban Bí thư cũng ban hành Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính phủ cũng đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động và hai nghị định quy định vấn đề này.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, trên thực tế, trong quá trình triển khai, vẫn còn có những đơn vị, kể cả ở Trung ương và địa phương còn có tình trạng một bộ phận cán bộ vẫn sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, vấn đề khó.

Từ thực trạng trên, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã và sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền để có một hệ thống các quy định pháp luật đồng bộ. Trong đó phân định rất rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, bộ, ngành, cơ quan Trung ương cũng như chính quyền cấp tỉnh và cấp xã. Cùng với đó bố trí đủ nguồn lực cho chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng cần phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Rõ thẩm quyền, chức trách và nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt được tiến độ và kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc phải xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để có thể điều chuyển, thay thế và bổ sung kịp thời.

“Chúng ta sẽ tiến hành những biện pháp đánh giá rất thẳng thắn, rạch ròi và rất rõ để tất cả vị trí công việc đã rõ chức trách, nhiệm vụ rồi thì phải triển khai thực hiện, chứ không thể đùn đẩy, né tránh. Bên cạnh việc quy định rõ và bố trí đầy đủ nguồn lực thì chúng ta phải đánh giá rất khách quan, công tâm và công bằng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

bo-truong-bo-cong-an-luong-tam-quang.jpg

Bộ trưởng Lương Tam Quang: Dự kiến quý II/2027, hệ thống dữ liệu sẽ hoàn thiện

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết đang đôn đốc, thành lập các tổ công tác phối hợp với các bộ ngành, địa phương xử lý dứt điểm việc làm sạch dữ liệu, đánh giá được an ninh, an toàn hệ thống kết nối về trung tâm dữ liệu. Dự kiến Quý II/2027, toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ hoàn thiện, đưa vào thực hiện.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ trưởng Tài chính: Làm sạch mã số thuế để ngăn trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp
Bộ trưởng Tài chính: Làm sạch mã số thuế để ngăn trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp

VOV.VN - Việc rà soát, làm sạch mã số thuế đối với doanh nghiệp ngừng, không còn kinh doanh là bắt buộc. Qua đó làm sạch môi trường đầu tư kinh doanh, ngăn chặn triệt để tình trạng lợi dụng các mã số thuế "ảo" để trốn thuế hay kinh doanh bất hợp pháp.

Bộ trưởng Tài chính: Làm sạch mã số thuế để ngăn trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp

Bộ trưởng Tài chính: Làm sạch mã số thuế để ngăn trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp

VOV.VN - Việc rà soát, làm sạch mã số thuế đối với doanh nghiệp ngừng, không còn kinh doanh là bắt buộc. Qua đó làm sạch môi trường đầu tư kinh doanh, ngăn chặn triệt để tình trạng lợi dụng các mã số thuế "ảo" để trốn thuế hay kinh doanh bất hợp pháp.

ĐBQH chất vấn về việc người dân, cán bộ phải cài thêm rất nhiều ứng dụng
ĐBQH chất vấn về việc người dân, cán bộ phải cài thêm rất nhiều ứng dụng

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ rõ, người dân, kể cả cán bộ, công chức, đảng viên đều phải cài rất nhiều ứng dụng, quản lý nhiều tài khoản và phải nhập đi lặp lại rất nhiều thông tin, gây ra sự khó khăn lớn.

ĐBQH chất vấn về việc người dân, cán bộ phải cài thêm rất nhiều ứng dụng

ĐBQH chất vấn về việc người dân, cán bộ phải cài thêm rất nhiều ứng dụng

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ rõ, người dân, kể cả cán bộ, công chức, đảng viên đều phải cài rất nhiều ứng dụng, quản lý nhiều tài khoản và phải nhập đi lặp lại rất nhiều thông tin, gây ra sự khó khăn lớn.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội