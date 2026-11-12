Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn về cán bộ "sợ sai, đùn đẩy"

Nêu vấn đề chất vấn Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 12/11, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) đề cập Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay.

Tại bài phát biểu trước Quốc hội ngày 7/4/2026, Thủ tướng cũng đã nói sẽ xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

“Để triển khai thực hiện Nghị quyết 24, sắp tới Chính phủ có giải pháp căn cơ gì để khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, công chức e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí mượn cớ đổ lỗi cho những hạn chế, bất cập của pháp luật để không dám quyết định, nhất là các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao như tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai và chuyển đổi số?”, nữ đại biểu chất vấn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Trả lời đại biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết cùng với Nghị quyết số 24, Ban Bí thư cũng ban hành Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính phủ cũng đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động và hai nghị định quy định vấn đề này.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, trên thực tế, trong quá trình triển khai, vẫn còn có những đơn vị, kể cả ở Trung ương và địa phương còn có tình trạng một bộ phận cán bộ vẫn sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, vấn đề khó.

Từ thực trạng trên, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã và sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền để có một hệ thống các quy định pháp luật đồng bộ. Trong đó phân định rất rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, bộ, ngành, cơ quan Trung ương cũng như chính quyền cấp tỉnh và cấp xã. Cùng với đó bố trí đủ nguồn lực cho chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng cần phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Rõ thẩm quyền, chức trách và nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt được tiến độ và kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc phải xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để có thể điều chuyển, thay thế và bổ sung kịp thời.

“Chúng ta sẽ tiến hành những biện pháp đánh giá rất thẳng thắn, rạch ròi và rất rõ để tất cả vị trí công việc đã rõ chức trách, nhiệm vụ rồi thì phải triển khai thực hiện, chứ không thể đùn đẩy, né tránh. Bên cạnh việc quy định rõ và bố trí đầy đủ nguồn lực thì chúng ta phải đánh giá rất khách quan, công tâm và công bằng”, Thủ tướng nhấn mạnh.