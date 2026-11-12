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ĐBQH chất vấn về việc người dân, cán bộ phải cài thêm rất nhiều ứng dụng

Thứ Năm, 14:37, 12/11/2026
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VOV.VN - Đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ rõ, người dân, kể cả cán bộ, công chức, đảng viên đều phải cài rất nhiều ứng dụng, quản lý nhiều tài khoản và phải nhập đi lặp lại rất nhiều thông tin, gây ra sự khó khăn lớn.

Người dân và cán bộ đang phải cài quá nhiều ứng dụng

Sáng nay (12/11), Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực khoa học công nghệ. 

Tham gia tranh luận, đại biểu Lê Hoàng Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) chỉ ra thực tế hiện nay chúng ta đang đối mặt với một bài toán chưa xử lý được, đó là có quá nhiều ứng dụng ở các bộ, ngành, địa phương. Người dân, kể cả cán bộ, công chức, đảng viên đều phải cài rất nhiều ứng dụng, quản lý nhiều tài khoản và phải nhập đi lặp lại rất nhiều thông tin, gây ra sự khó khăn lớn.

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Đại biểu Lê Hoàng Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai). Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu dẫn chứng số liệu từ báo cáo của Bộ cho thấy 4/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu chưa được xây dựng, trong 8 cơ sở đã kết nối thì 7 cơ sở mới chỉ đồng bộ ngoại tuyến, 30/79 nền tảng số dùng chung quốc gia chưa triển khai.

Từ thực tế trên, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị Bộ KH&CN cam kết các chỉ tiêu cụ thể để đo lường hiệu quả thực chất: "Đến thời điểm nào, bao nhiêu loại giấy tờ được cắt giảm, bao nhiêu hồ sơ người dân không phải nộp lại thay vì chỉ là những số lượt trao đổi dữ liệu"?

Đồng thời, đại biểu cũng chất vấn Bộ trưởng Vũ Hải Quân về lộ trình rà soát, tích hợp các ứng dụng trùng lặp về một đầu mối, việc sử dụng một tài khoản định danh duy nhất và dừng các dự án mới trùng lặp với nền tảng quốc gia, nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Chuyển đổi số là giảm việc hay chỉ gánh thêm phần mềm?

Cùng chung mối quan tâm về áp lực tại cơ sở, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) ghi nhận việc Bộ trưởng đã trực tiếp xuống cơ sở nhận diện được những vấn đề bất cập và có giải pháp. Tuy nhiên, đại biểu băn khoăn liệu các giải pháp ấy có thực sự giảm bớt công việc, hay chỉ là bổ sung thêm công nghệ để xử lý những công việc vốn đã chồng chéo.

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Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội). Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ: Khi các giải pháp được triển khai, những nhiệm vụ, biểu mẫu, quy trình cụ thể nào sẽ được bãi bỏ? Ai chịu trách nhiệm điều phối giữa các bộ ngành và khi nào có thể kiểm chứng số giờ làm việc thực tế được giảm cho cán bộ cấp xã?

"Tôi cho rằng chuyển đổi số thành công không phải khi cán bộ sử dụng thành thạo nhiều phần mềm hơn, mà khi họ không còn phải làm những việc không cần thiết", đại biểu Nguyễn Ngọc Nguyệt nhấn mạnh.

Mức độ hài lòng của người dân là thước đo quan trọng nhất

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Ngọc Việt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thừa nhận đây là thực tế và cũng là trăn trở lớn của Bộ. Đó là sau rất nhiều việc triển khai ở cấp xã về thủ tục hành chính, làm thế nào để đo lường được việc người dân thật sự được giảm thủ tục và cán bộ cấp xã bớt được phần mềm.

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Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn

Theo Bộ trưởng, mục tiêu quan trọng nhất của chuyển đổi số trong thủ tục hành chính là phải đo lường được và thước đo quan trọng nhất chính là mức độ hài lòng.

Về các giải pháp cụ thể, Bộ trưởng cho biết sau khi Luật Chuyển đổi số ban hành, Bộ đã xây dựng các nghị định và thông tư hướng dẫn. Trong đó, có thông tư quy định cụ thể các tiêu chí đánh giá hiệu quả chuyển đổi số đối với thủ tục hành chính, dựa trên mức độ hài lòng, sự thoải mái và tiện lợi của người dân trong quá trình thực hiện dịch vụ công, chứ không chỉ đơn thuần là việc dịch vụ đó đã đạt mức độ "toàn trình" hay chưa.

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp cùng các địa phương để triển khai áp dụng thông tư này vào thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý để đánh giá chính xác hiệu quả thực chất của công tác chuyển đổi số.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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