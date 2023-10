Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo một số nước ASEAN

*Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Hun Manet tại hội nghị lần này, đồng thời chúc mừng Quốc khánh Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2023) và tin tưởng rằng Campuchia tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hai bên đã thông báo cho nhau về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác, sự tin cậy chính trị ngày càng tăng thông qua các cuộc gặp giữa Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Các cơ chế hợp tác phát huy hiệu quả, đặc biệt là Cuộc gặp cấp cao hai Đảng, Kỳ họp Ủy ban Hôn hợp Việt Nam – Campuchia lần thứ 20 và Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Hai bên nhất trí sẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác, kết nối hai nền kinh tế, góp phần hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn liền với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiểu quả, nhất là trong bối cảnh thị trường thế giới ngày càng thu hẹp.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh mạng; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực như thương mại biên giới, hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên, du lịch và giáo dục – đào tạo. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia được làm ăn, sinh sống, an ninh, an toàn, cũng như tăng cường kết nối giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước nhằm bồi đắp tình cảm, sự tin cậy, gắn bó gần gũi lẫn nhau.

Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả cùng chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, độc lập, tự cường và thịnh vương, cũng như ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi tới Samdech Techo Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia (CPP) và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Campuchia và trân trọng mời Thủ tướng Hun Manet sớm thăm Việt Nam trong thời gian phù hợp sắp tới.

* Tại cuộc gặp với Tổng thống Philippines, hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Philippines để kịp thời ứng phó trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực thời gian qua. Theo đó, hai nhà Lãnh đạo nhất trí giao các bộ ngành liên quan của hai nước thúc đẩy việc ký kết Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác thương mại gạo nhằm nâng cao thế chủ động của Việt Nam và Philippines trong việc sản xuất và xuất nhập khẩu gạo.

Hai bên cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực quan trọng như hợp tác nghiên cứu khoa học trên biển, chống biến đổi khí hậu, nông nghiệp…, đồng thời nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa thương mại của hai nước thâm nhập sâu hơn vào thị trường của nhau, góp phần sớm cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kim ngạch thương mại 10 tỷ USD giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tái khẳng định mong muốn sớm đón Tổng thống Marcos Jr. sang thăm Việt Nam để tạo thêm xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân cũng như đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

* Trong cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những phát triển tích cực trong quan hệ từ cuộc gặp tháng 9/2023 tại Jakarta. Hai bên khẳng định sẽ tích cực phối hợp, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới; triển khai hiệu quả các hiệp định, thoả thuận đã ký kết; thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định tích cực phối hợp thúc đẩy hợp tác thương mại; thống nhất giao cho các bộ liên quan đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định thương mại về xuất nhập khẩu gạo có tính chất lâu dài giữa hai nước; mở rộng xuất nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp hai bên có thế mạnh sang thị trường của nhau.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Indonesia về những thành công trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 và được bầu là thành viên Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2024-2026 với số phiếu cao nhất. Trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và ASEAN cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

*Trong tiếp xúc với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hai bên đánh giá cao việc Lãnh đạo hai nước tăng cường gặp gỡ nhằm rà soát và trao đổi phương hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực. Hai Thủ tướng đã trao đổi về phương hướng tiến tới nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Đánh giá cao những đóng góp tích cực của các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, hai nhà Lãnh đạo nhất trí giao các cơ quan hữu quan hai nước nghiên cứu khả năng thành lập hiệp hội các khu công nghiệp hai nước, qua đó tăng cường hiệu quả hoạt động của các VSIP theo mô hình thông minh, xanh, bền vững, kết hợp phát triển các hệ sinh thái khu công nghiệp - đô thị. Hai bên cũng nhất trí cùng hợp tác sớm xây dựng cơ sở dữ liệu của hai nước để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của hai nền kinh tế.

Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi về những ưu tiên, trọng điểm trong phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Singapore. Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao tiềm năng to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là phong điện và điện mặt trời. Thủ tướng Phạm Minh Chính cám ơn Singapore đã cấp phép cho Việt Nam cung cấp năng lượng điện sạch cho thị trường Singapore.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường giao lưu nhân dân, trong đó có giao lưu giữa giới trẻ hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cùng bồi đắp hơn nữa tình hữu nghị và sự gắn kết bền lâu giữa hai dân tộc.