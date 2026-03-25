Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia MISIS

Phát biểu chào mừng, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia “MISIS” bà Alevtina Chernikova cho biết, là 1 trong những Đại học kỹ thuật hàng đầu của Nga chuyên về khoa học vật liệu, luyện kim, khai khoáng, cũng như công nghệ thông tin và công nghệ lưỡng tử… trường được thành lập hơn 100 năm trước từ ngày 4/9/1918, khi Chính phủ Liên bang Xô Việt ra quyết định thành lập Học viện Mỏ Moskva.

Thủ tướng thăm đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia “MISIS”

Hiện nay, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hiện đại, phát triển mạnh mẽ ứng dụng công nghệ cũng như vật liệu mới. Trường có 10 viện và 6 chi nhánh (4 tại Nga, 2 ở nước ngoài). Hiện có khoảng 22.000 sinh viên đang theo học, trong đó 25% là sinh viên nước ngoài. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao (trên 96%) và nền tảng nghiên cứu vững mạnh.

Hiện tại, trường đang triển khai ba dự án công nghệ trọng điểm là: Internet lượng tử; Năng lượng vật liệu; Kỹ thuật y sinh và vật liệu sinh học. Các dự án này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ tiên tiến.

MISIS tham gia nhiều chương trình và dự án lớn của nhà nước trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Năm 2021, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia chiến thắng cuộc thi Chương trình Lãnh đạo Học thuật Chiến lược “Ưu tiên-2030”, đến năm 2025 tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu. Năm 2022, trường tiếp tục đạt giải trong chương trình phát triển các trường kỹ thuật tiên tiến, phối hợp đào tạo với các tập đoàn công nghệ lớn.

MISIS tham gia nhiều chương trình đổi mới giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn họccơ bản, cũng như triển khai mô hình đào tạo nghiên cứu sinh gắn với thực tiễn sản xuất.

Từ năm 2011, trường hình thành Quỹ hỗ trợ sinh viên, giảng viên và nhà khoa học tài năng. Hiện nay, quỹ của MISIS nằm trong top 10 về quy mô và top 5 về tốc độ phát triển trong số các quỹ hỗ trợ đại học tại Nga, với gần 1.300 nhà tài trợ.

Bà Alevtina Chernikova đánh giá sinh viên Việt Nam học tại trường là những sinh viên trẻ, tài năng, bà cũng cho biết những thoả thuận đã ký kết với Việt Nam đã được triển khai thành công thời gian qua.

Trò chuyện với Ban lãnh đạo trường, cán bộ và sinh viên nhà trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu của Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia “MISIS” trong hơn 100 năm qua.

Nhấn mạnh quan hệ của hai đất nước Việt Nam và Liên bang Nga có truyền thống hơn 70 năm qua, Thủ tướng cho biết, Liên bang Nga đã hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam rất vô tư, trong sáng trong quá trình đấu tranh giành độc lập cũng như thống nhất đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, một biểu tượng hợp tác quan trọng giữa 2 nước là về giáo dục và đào tạo, từ những năm 1950, Việt Nam đã cử người sang Nga đi học, trong những năm tháng chiến tranh, rồi sau khi kết thúc chiến tranh, rất đông cán bộ Việt Nam được đào tạo ở Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia “MISIS” cùng sinh viên Việt Nam

Thủ tướng đánh giá, rất nhiều sinh viên xuất sắc của Việt Nam đã từng được đào tạo, trưởng thành ở trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia, qua đây Thủ tướng gửi lời cảm nhà trường, các sinh viên qua các thời kỳ đã giúp đỡ sinh viên, nghiên cứu sinh của Việt Nam được đào tạo, trưởng thành và được cống hiến cho đất nước Việt Nam ngày nay. Thủ tướng mong thời gian tới nhà trường tiếp tục phát triển, tiếp tục đào tạo các thế hệ sinh viên hiện nay và mai sau.

Thông tin về đất nước Việt Nam, Thủ tướng cho biết, thời gian tới Việt Nam phải thực hiện 2 mục tiêu 100 năm trong kỷ nguyên mới. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đặc biệt quan tâm đầu tư về giáo dục và đào tạo, đầu tư xứng tầm cho giáo dục, đào tạo để con người thực sự trở thành trung tâm, chủ thể, nguồn lực, động lực và là mục tiêu cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đối với Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Thủ tướng bày tỏ vui mừng được đi thăm Viện nghiên cứu vật lý lượng tử, đây là một trong những ngành đang phát triển mà Việt Nam cũng đang phải tập trung đào tạo về trí tuệ nhân tạo, Big Data, khoa học lượng tử, chíp bán dẫn… Bày tỏ khâm phục những nhà khoa học trẻ, các phòng thí nghiệm nhà trường đang thực hiện rất thiết thực, Thủ tướng tin tưởng những sản phẩm nhà trường đang nghiên cứu sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn góp phần đưa nước Nga ngày càng có vai trò trên trường quốc tế.

Vui mừng được biết có sinh viên của 80 nước tham gia học tập tại nhà trường, trong đó 50 năm sinh viên Việt Nam, Thủ tướng mong nhà trường quan tâm đến các sinh viên Việt Nam, động viên các em học tập, chia sẻ khó khăn của sinh viên, khuyến khích sinh viên đã học tốt rồi thì học tốt hơn nữa.

“Tôi luôn mong sinh viên luôn yêu đời, có ý chí vượt qua bản thân mình, dấn thân nghiên cứu, ngày càng trưởng thành, làm giàu thêm trí tuệ, tranh thủ thời gian, tranh thủ tuổi trẻ, có tính quyết đoán trong học tập, nghiên cứu khoa học để trở thành nhà khoa học, nhà kinh tế, nhà thầy giáo… Mong các sinh viên nắm bắt cơ hội, vận hội cho chính bản thân mình góp phần sự phát triển của nước Nga và Việt Nam, làm cho tình hữu nghị đặc biệt của Nga và Việt Nam ngày càng trường tồn, phát triển”, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn đối với sinh viên.