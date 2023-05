Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và đến Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam; là minh chứng khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển toàn diện, thực chất quan hệ đặc biệt, truyền thống, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Alberto Álvarez Casas

Thủ tướng chúc mừng Cuba đã tổ chức Tổng tuyển cử thành công, bầu ban Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Khóa X nhiệm kỳ 2023-2028. Qua Bộ trưởng Alberto Álvarez Casas, Thủ tướng gửi lời chào, thăm hỏi và chúc mừng đến đồng chí Miguel Diaz Canel nhân dịp được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch nước Cuba; đồng chí Manuel Marrero Cruz được tín nhiệm bầu lại làm Thủ tướng Cuba; chuyển lời thăm hỏi tới Lãnh tụ Raul Castro và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba.



Nhắc lại lời của Lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba đã ủng hộ "chí tình, chí nghĩa" với Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước; khẳng định, tuy Việt Nam và Cuba cách xa nhau về địa lý, nhưng nhân dân hai nước luôn hướng về nhau với tình cảm đoàn kết, chân thành, gắn bó, thủy chung.



Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước bước phát triển giữa hai nước; khẳng định chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa qua tiếp tục vun đắp, đưa quan hệ đoàn kết anh em gần gũi, tin cậy, thủy chung mẫu mực giữa hai nước ngày càng sâu sắc, thiết thực, hiệu quả. Việt Nam chia sẻ những khó khăn mà Cuba đang trải qua, Việt Nam luôn ủng hộ Cuba trên mọi lĩnh vực, sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba những gì tốt nhất có thể, làm hết sức để hỗ trợ Cuba trong khả năng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm có được, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và đảm bảo an ninh lương thực, nuôi trồng thủy sản…

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước bước phát triển giữa hai nước Việt Nam - Cuba

Thủ tướng Chính phủ mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì đối thoại, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hợp tác song phương thông qua các cơ chế Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ, Đối thoại chính sách quốc phòng, an ninh.



Tiếp tục thúc đẩy quan hệ gắn bó hơn nữa; xác định các vấn đề có tính chất then chốt, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác, trong đó có lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ… để góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của mỗi nước.



Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Alberto Álvarez Casas cảm ơn sự chia sẻ của Việt Nam và cá nhân Thủ tướng; những kinh nghiệm và sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam dành cho Cuba. Nhất trí với các định hướng lớn của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Alberto Álvarez Casas khẳng định Bộ Nội vụ Cuba sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung Thủ tướng đã đề cập./.