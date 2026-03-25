Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema Liên bang Nga

Thứ Tư, 17:20, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 25/3 giờ địa phương, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema - Tập đoàn tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga.

Vui mừng làm việc với Chủ tịch Tập đoàn và các cộng sự của Tập đoàn AFK Sistema, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tập đoàn nhanh chóng làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam để triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian qua; đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn nữa, đa dạng và tập trung hơn nữa, hiệu quả hơn nữa tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

thu tuong pham minh chinh tiep chu tich tap doan afk sistema lien bang nga hinh anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Chủ tịch Tập đoàn và các cộng sự của Tập đoàn AFK Sistema

Thông tin về chiến lược phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác mà Liên bang Nga, trong đó có Tập đoàn AFK Sistema có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như: xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an ninh mạng, dược phẩm, năng lượng hạt nhân, viễn thông, thị trường tài sản mã hóa, thúc đẩy khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, trong đó có việc phát triển tàu điện ngầm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian làm việc, Chủ tịch Vladimir Petrovich Evtushenkov nhắc lại ấn tượng tốt đẹp sau chuyến thăm Việt Nam và được Thủ tướng tiếp vừa qua; khẳng định Tập đoàn sẽ hợp tác đầu tư tại Việt Nam, góp phần cùng Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thời gian tới.

Theo ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, Tập đoàn AFK Sistema đang quan tâm, mong muốn Chính phủ chỉ đạo, tạo điều kiện để Tập đoàn hoàn thiện các thủ tục để mở pháp nhân Việt Nam và văn phòng tại Hà Nội; triển khai dự án Nhà Moskva tại Hà Nội, các dự án đường sắt đô thị; tạo điều kiện thuận cho liên doanh giữa AFK Sistema và các đối tác Việt Nam triển khai các dự án thí điểm triển khai các dự án cơ sở dữ liệu sinh trắc học quốc gia, CameraAI, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo.

AFK Sistema cũng mong muốn hợp tác dài hạn với các nhà máy ở Việt Nam để sản xuất các loại dược phẩm Việt Nam có nhu cầu; hợp tác với các Nhà máy sản xuất máy biến áp của Việt Nam để chuyển giao công nghệ sản xuất một số sản phẩm mới mà Việt Nam chưa làm chủ công nghệ; tham gia các cơ chế, dự án thí điểm về công nghệ tài chính và tài sản số...

Hoan nghênh Tập đoàn AFK Sistema khẳng định sẽ đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, các dự án mà AFK Sistema quan tâm rất phù hợp với kế hoạch phát triển của Việt Nam. Hiện nay, các cơ quan của Việt Nam đã và đang phối hợp với các đối tác, trong đó có đối tác Nga để triển khai. Ngay sau đây Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam tích cực phối hợp để AFK Sistema tham gia, triển khai các dự án trên tinh thần tuân thủ đúng quy định pháp luật, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ và bảo đảm hiệu quả đầu tư; đề nghị AFK Sistema làm việc chặt chẽ, tích cực với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương của Việt Nam để thúc đẩy các dự án.

Thu Hà-Lại Hoa/VOV
Tin liên quan

Thủ tướng làm việc với Công ty Zarubezhneft, đối tác hàng đầu dầu khí Việt Nam
VOV.VN - Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 24/3 theo giờ địa phương, tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft - đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến lãnh đạo cấp cao Nga
VOV.VN - Tiếp tục chương trình thăm chính thức LB Nga, chiều 24/3 (giờ địa phương), tại Trụ sở Đuma Quốc gia Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng đại diện nhiều đảng phái trong Đuma Quốc gia Nga.

