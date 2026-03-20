Hoan nghênh Ngài Adam Mulawarman Tugio, nhân dịp lễ Idul Fitri sắp tới, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc an lành, sẻ chia và hạnh phúc của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Ngài Tổng thống Prabowo Subianto. Chia sẻ về các lần gặp giữa Thủ tướng Chính phủ với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Chính phủ cho rằng hai bên cần "Đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại/trao đổi để củng cố niềm tin".

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Indonesia dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Prabowo Subianto đã đạt được thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam và Indonesia có truyền thống quan hệ hữu nghị, thủy chung trên nền tảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno xây dựng; Indonesia luôn có vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio tại Trụ sở Chính phủ.

Trên nền tảng đó, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia tiếp tục phát triển rất tốt đẹp, nhất là sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Trong đó, quan hệ chính trị được củng cố, tăng cường; hợp tác kinh tế là điểm sáng, năm 2025, với kim ngạch thương mại song phương đạt 17,2 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào Indonesia như Vinfast, TH, FPT, Thế giới di động… và có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới thị trường Indonesia. Hợp tác quốc phòng an ninh, nông nghiệp, khoa học công nghệ, hàng không, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được tăng cường.

Cho rằng, dư địa hợp tác song phương còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ, hiện thực hóa kết quả chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 3/2025. Theo đó, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đoàn kết, hợp tác, đối thoại giữa hai nước cũng như góp phần thúc đẩy đoàn kết, hợp tác ASEAN thực chất và hiệu quả; đẩy mạnh triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cơ chế hợp tác hiện có với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện”.

Toàn cảnh buổi tiếp Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng đề nghị Indonesia tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; hai bên thúc đẩy hợp tác trong công nghiệp Halal; triển khai hiệu quả hợp tác nghề cá, phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong triển khai phòng ngừa đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); thúc đẩy hợp tác địa phương, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Thủ tướng đề nghị hai nước cùng các nước thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phân tích bối cảnh hiện nay, cũng như yêu cầu phát triển của mỗi nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tăng cường kết nối con người, kết nối hai nền kinh tế, với các kết nối xanh, kết nối số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; đặc biệt kết nối hỗ trợ nhau đảm bản an ninh năng lượng, trong đó lưới điện ASEAN, tránh đứt gẫy chuỗi cung ứng năng lượng, nhất là than…

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Đại sứ Indonesia Adam Mulawarman Tugio về việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp; chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt mục tiêu tầm nhìn trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa 2 nước thời gian qua, cũng như các điểm đồng giữa hai nước, Đại sứ Adam Mula warman Tugio mong muốn hai bên thúc đẩy để kim ngạch thương mại sớm đạt 18 tỷ USD. Hai bên hợp tác chuyển đổi năng lượng xanh, trong đó doanh nghiệp Việt Nam có thêm các dự án cụ thể như điện gió, điện mặt trời, sản xuất pin, xe điện… cùng Indonesia hướng tới nền kinh tế phát thải thấp. Indonesia cũng khuyến khích các doạnh nghiệp Việt Nam đầu tư vào công nghiệp khai khoáng tại Indonesia như khai khoáng, chế biến niken, đồng, nhôm…

Ghi nhận các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Adam Mulawarman Tugio cho biết, sẽ báo cáo với lãnh đạo Indonesia, đồng thời bản thân Đại sứ cũng cố gắng hết sức hiện thực hóa các nội dung hợp tác, vì lợi ích của hai nước, hân dân hai nước; và vì hoà bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.