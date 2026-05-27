English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC

Thứ Tư, 20:37, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều 27/5 tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thapana Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBev (Thái Lan).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các tập đoàn lớn của Thái Lan mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và có khả năng tạo thêm giá trị cho quan hệ hợp tác song phương.    

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp là trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep chu tich dieu hanh tap doan tcc hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thapana Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBev (Thái Lan). Ảnh: TTXVN

Ghi nhận quá trình đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn TCC tại Việt Nam trong những năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích Tập đoàn tiếp tục đầu tư, phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương.   

Tại cuộc tiếp, bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Thapana Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC cho biết, Thai Charoen Corporation Group (TCC Group) hoạt động trong các lĩnh vực chính gồm: Thực phẩm và đồ uống; công nghiệp và thương mại; tài chính và bảo hiểm; bất động sản; nông nghiệp và công nghiệp nông nghiệp.

Tập đoàn TCC có thị trường hoạt động chính tại Việt Nam, Singapore, Malaysia, Myanmar và một số thị trường khác. 

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep chu tich dieu hanh tap doan tcc hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các tập đoàn lớn của Thái Lan mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam và nhấn mạnh trong thời gian tới, Tập đoàn TCC đang nghiên cứu khởi động thêm một số hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực logistics, tái chế và một số lĩnh vực khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ưu tiên thu hút các dự án có chất lượng, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, quản trị hiện đại, liên kết tốt với doanh nghiệp trong nước, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đóng góp tích cực vào sự kết nối nền kinh tế hai nước cũng như các nước ASEAN.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Thái Lan Tập đoàn TCC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bangkok tiếp tục chương trình thăm chính thức Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bangkok tiếp tục chương trình thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Chiều nay (27/05) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay Quốc tế Don Mueng, tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bangkok tiếp tục chương trình thăm chính thức Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bangkok tiếp tục chương trình thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Chiều nay (27/05) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay Quốc tế Don Mueng, tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Chiều nay tại Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam và gần 600 kiều bào tại Thái Lan, Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Chiều nay tại Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam và gần 600 kiều bào tại Thái Lan, Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

VOV.VN - Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

VOV.VN - Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Udon Thani, bắt đầu thăm chính thức Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Udon Thani, bắt đầu thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Chiều nay (27/5) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao tới Sân bay Quốc tế Udon Thani, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Udon Thani, bắt đầu thăm chính thức Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Udon Thani, bắt đầu thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Chiều nay (27/5) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao tới Sân bay Quốc tế Udon Thani, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Trưa nay (27/5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 - 29/5 theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Trưa nay (27/5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 - 29/5 theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội