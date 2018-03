Thủ tướng thăm Đại học danh tiếng AUT và gặp gỡ cộng đồng người Việt

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 12/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm trường Đại học Công nghệ Auckland (AUT), trường thuộc top 2% trường đại học hàng đầu thế giới. Tiếp đó, Thủ tướng đã thăm hỏi, nói chuyện với các sinh viên Việt Nam đang theo học tại AUT và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại New Zealand.

Thủ tướng tham gia nghi thức chào hỏi độc đáo của người Maori – tộc người bản địa đầu tiên khai phá, sinh sống tại New Zealand

Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn, lãnh đạo trường, các thầy cô giáo và các sinh viên đã tổ chức lễ đón theo hình thức chào hỏi độc đáo của người Maori – tộc người bản địa đầu tiên khai phá, sinh sống tại New Zealand.

Đây là cách chào hỏi, đón tiếp thể hiện sự tôn trọng đặc biệt, với nghi thức truyền thống là cọ mũi giữa chủ nhà với khách và kết thúc màn chào đón bằng cái nắm tay. Nghi thức này mang ý nghĩa là truyền cho nhau hơi thở của sự sống và người dân Maori chỉ thực hiện nghi lễ này khi xem khách quý như một người dân của xứ đảo New Zealand.

Trường Đại học Công nghệ Auckland có hơn 4.000 sinh viên quốc tế thuộc trên 95 quốc gia đang theo học. Trường có nhiều chuyên ngành đào tạo chất lượng hàng đầu thế giới, trong đó có Khoa Kinh doanh được Hiệp hội thúc đẩy các khoa kinh doanh bậc đại học xếp vào Top 5% thế giới. Sinh viên của trường có khả năng tuyển dụng cao, là những nhân lực quan trọng ở nhiều công ty, tập đoàn lớn trên thế giới.

Trường đã bắt đầu mở rộng hợp tác đào tạo tại Việt Nam từ năm 1993 và mong muốn thúc đẩy hợp tác về giáo dục với Việt Nam và hiện đa số sinh viên Việt Nam du học tại New Zealand theo học tại trường.

Sau khi tham quan phòng học, phòng nghiên cứu và một số cơ sở vật chất, của trường, Thủ tướng đã tới thăm hỏi, nói chuyện với các sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại New Zealand.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Việt Dũng đã báo cáo Thủ tướng về hình hình hoạt động của Đại sứ quán cũng như đời sống của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Theo đó, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand hầu hết đều sinh sống ổn định, phát triển kinh tế gia đình và đóng góp vào tiến trình phát triển của nước bản địa. Nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại New Zealand thuộc diện những sinh viên có thành tích học tập tốt của trường.

Các ý kiến phát biểu của đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đều bày tỏ vui mừng trước những thành tưu kinh tế xã hội của đất nước thời gian qua, đồng thời cho biết, dù xa quê hương nhưng luôn hướng về quê hương, đất nước. Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand luôn nỗ lực phấn đấu học tập, nghiên cứu, làm việc, đóng góp vào sự phát triển của nước sở tại và thúc đẩy mối quan hệ hai nước. Các em sinh viên phát biểu cũng bày tỏ mong muốn đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Thủ tướng nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại New Zealand

Nói chuyện với bà con cộng đồng người Việt và các sinh viên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đến thăm New Zealand, thăm trường Đại học Công nghệ Auckland và gặp gỡ bà con, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại đất nước xinh đẹp này.

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại, lãnh sự, thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại New Zealand. Thủ tướng cũng đánh giá cao Đại sứ quán đã tích cực phối hợp với phía bạn để chuẩn bị tốt các chương trình trong chuyến thăm của Thủ tướng lần này.

Thông tin về tình hình trong nước, Thủ tướng cho biết, kinh tế xã hội năm qua và quý 1/2018 diễn biến tích cực. Trong đó, kinh tế quý 1 có thể tăng trưởng tới 7,41%. Cùng với đó là niềm tin xã hội tăng lên, không khí sản xuất kinh doanh mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Kim ngạch xuất khẩu, số lượng doanh nghiệp thành lập mới, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài đều tích cực. Điều đó cho thấy không chỉ trong nước mà quốc tế cũng có niềm tin rất lớn vào thị trường Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018 sẽ hoàn thành tốt hơn. Thủ tướng mong muốn cùng với các bộ, ngành, các Đại sứ quán, người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có New Zealand, cũng cần chung tay, góp sức vào sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng và Phu nhân cùng các sinh viên Việt Nam đang học tập tại New Zealand

Về quan hệ hai nước, Thủ tướng cho biết, mối quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp. New Zealand coi trọng và tin tưởng mối quan hệ với Việt Nam, hợp tác tốt với Việt Nam trên cả các diễn đàn đa phương và song phương. Do đó hai nước đang thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng nêu rõ: “Chúng ta đã có kim ngạch hai chiều gần 1 tỷ USD. Chúng ta có 6.000 người mà chủ yếu sinh viên học ở đây. Chúng ta đã có một số hợp tác thành công trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực năng lượng tái tạo và một số lĩnh vực khác. Nhưng tiềm năng hợp tác còn rất lớn, cần đẩy mạnh với quy mô lớn hơn. Đây là nhiệm vụ quan trọng của Đại sứ quán, các tham tán thương mại, các doanh nghiệp Việt Nam. Nhất là khi Việt Nam và New Zealand là thành viên của Hiệp định CPTPP vừa ký ở Chile”.

Thủ tướng mong muốn Việt Nam hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực bạn có thế mạnh, trước hết là giáo dục, đào tạo, năng lượng tái tạo; phát triển cơ sở hạ tầng. Trong đó cần đưa tỷ lệ sinh viên Việt Nam học khoa học công nghệ tại các trường của New Zealand cao hơn.

Nhấn mạnh New Zealand là nước rất thành công trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xuất khẩu nông sản lớn, Thủ tướng mong muốn các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực vực này.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán có các biện pháp thúc đẩy quan hệ chính trị hai nước. Cùng với đó là thúc đẩy thương mại và đầu tư hai nước. Thủ tướng đặt mục tiêu đến năm 2020, kim ngạch thương mại hai nước phải đạt 2 tỷ USD; thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu giữa nhân dân hai nước. Đại sứ quán cũng cần tiếp tục làm tốt trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước, Thủ tướng mong muốn bà con đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua khó khăn, hướng về quê hương đất nước.

Với các bạn sinh viên đang học tập tại New Zealand, Thủ tướng mong muốn sinh viên cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, trau dồi kiến thức, trình độ, để có tương lai cho chính bản thân và đóng góp vào xây dựng, phát triển đất nước sau này./.