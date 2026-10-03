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Thủ tướng: Cực tăng trưởng Hà Nội, TP.HCM cần bứt phá xứng tầm với tiềm năng và cơ chế đặc thù

Thứ Bảy, 09:53, 03/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng như Hà Nội và TP.HCM cần phát huy tương xứng với tiềm năng, quy mô, nguồn lực và các cơ chế đặc thù…

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương sáng nay (3/10), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ: “Chúng ta đã đi qua 3 quý của năm 2026 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có rất nhiều biến động phức tạp, khó lường, có những diễn biến vượt dự báo, tác động trực tiếp và rất mạnh tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, ổn định kinh tế vĩ mô”.

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Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Yêu cầu cam kết về kết quả, tiến độ

Việt Nam đã và đang tích tực nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh các tổ chức quốc tế hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu xuống 2,5-3% (giảm 0,2-0,3%).

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng cần phát huy tương xứng với tiềm năng, quy mô, nguồn lực và các cơ chế đặc thù thế nào; trong 3 tháng cuối năm, từng ngành, từng địa phương có thể tạo thêm động lực tăng trưởng từ đâu, nguồn lực, giải pháp thực hiện thế nào; giải pháp có thể làm ngay để thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút và thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, xử lý triệt để các dự án tồn tại, vướng mắc.

Thủ tướng đề nghị các địa phương có cam kết về kết quả, tiến độ và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng của cả nước.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Về các động lực tăng trưởng chủ yếu trong quý IV, Thủ tướng đặt vấn đề: Cần làm gì để tạo chuyển biến mạnh hơn đối với sản xuất công nghiệp, xây dựng, xuất khẩu...; dự án lớn nào cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, công trình nào có thể hoàn thành sớm hơn, đưa vào sử dụng; thị trường xuất khẩu nào có thể mở rộng, sức mua trong nước cần kích thích bằng giải pháp nào. Thủ tướng lưu ý, đồng thời với việc thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục tập trung vào những giải pháp cụ thể nào để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Xác định cụ thể nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành trong từng tháng

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu từ nay đến cuối năm, mỗi Bộ, ngành, địa phương cần xác định cụ thể các nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành trong từng tháng; xác định rõ kết quả đầu ra, cơ quan, cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thủ tướng nhấn mạnh, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm là rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa; các điểm nghẽn để tháo gỡ triệt để; các giải pháp cụ thể đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý IV. Quan trọng nhất là xác định quyết tâm, lộ trình và nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quý IV và cả năm 2026.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đạt kết quả thế nào, những vấn đề tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; quan trọng nhất là đánh giá cách thức, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong 9 tháng có những điểm mới gì và những vấn đề cần rút kinh nghiệm, chỉ ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong quý còn lại của năm.

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Tốc độ tăng GRDP 9 tháng năm 2026 của các địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số (%) - (Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính)

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, tăng trưởng 9 tháng của Hà Nội tiệm cận 10%. Động lực đầu tư và xây dựng của thành phố rõ ràng hơn nhiều. Thành phố đã chủ động bổ sung 80 nghìn tỷ vào đầu tư công của thành phố, đẩy nhanh thực hiện dự án tuyến vành đai và các cầu, đường sắt đô thị…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng chia sẻ thêm, Hà Nội đã tập trung công tác giải phóng mặt bằng, cắt giảm chi phí, tìm nguồn vật liệu mới để phục vụ các dự án trọng điểm. Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy dư địa tăng trưởng của thành phố như tiêu dùng, chế biến chế tạo, chuyển đổi số…, đồng thời thúc đẩy sản xuất, kiểm soát giá cả, nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Nhấn mạnh về động lực tăng trưởng, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho biết động lực tăng trưởng của TP.HCM được phát huy đầy đủ. Thu hút vốn FDI của Thành phố đạt mức cao, chứng tỏ sức hấp dẫn của TP.HCM đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

TP.HCM đang tăng cường giải ngân đầu tư công để thực hiện hiệu quả các dự án trọng điểm kết nối vùng, tuyến đường sắt đô thị, khu thương mại tự do, đối tác công tư, dự án metro liên vùng, phát triển ứng dụng AI...

Ông Nguyễn Lộc Hà cũng khẳng định, trong quý IV, TP.HCM tập trung vào các mục tiêu thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, huy động vốn, kích cầu tiêu dùng, thương mại, du lịch… để phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 13% trong quý IV, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm.

Trần Ngọc/VOV.VN
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