Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand

Waikato là một trong những trường đại học hàng đầu của New Zealand, nằm trong nhóm các đại học tốt nhất thế giới. Trường có các hoạt động hợp tác hiệu quả với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và các cơ quan khác, như Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) và có nhiều chương trình hợp tác thành công với các trường đại học của Việt Nam (Kinh tế quốc dân, Kinh tế TPHCM, Văn Lang).

Thủ tướng tiếp Hiệu trưởng trường Đại học Waikato, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand

Waikato là đại học duy nhất của New Zealand có chương trình cử nhân đào tạo toàn bộ thời gian tại Việt Nam; trong đó 2 chuyên ngành quản lý chuỗi cung ứng và kinh doanh số, đều là những ngành Việt Nam cần nhân lực chất lượng cao.



Tại cuộc gặp Thủ tướng, đánh giá Việt Nam có vị trí, vai trò ngày càng cao, GS. Neil Quigley cho biết, Việt Nam là địa bàn ưu tiên của Waikato trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, triển năng động, Waikato cam kết tập trung nguồn lực và hoạt động lâu dài ở Việt Nam và mong muốn được mở rộng hợp tác với Việt Nam về một số lĩnh vực khác như fintech, trí tuệ nhân tạo, phòng chống tấn công mạng, bảo mật thông tin.



Waikato hiện đang chuẩn bị thành lập trường đại học y - là trường đại học y thứ 3 của New Zealand. Trong tương lai, Waikato mong muốn phát triển hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này với Việt Nam; cũng như tiếp tục hợp tác lâu dài với các cơ quan phía Việt Nam về đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại cuộc gặp Thủ tướng, GS. Neil Quigley đánh giá Việt Nam có vị trí, vai trò ngày càng cao

Ông tin rằng hợp tác giáo dục giữa hai nước sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới, cũng như New Zealand sẽ cấp nhiều hơn học bổng cho sinh viên Việt Nam, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước.



Chia sẻ một số khuyến nghị chính sách kinh tế vĩ mô theo đề nghị của Thủ tướng, ông Neil Quigley cũng đánh giá cao những giải pháp và kết quả điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát của Việt Nam và trên một số lĩnh vực, khía cạnh, Việt Nam còn làm tốt hơn nhiều nước phát triển.



Đặc biệt, việc Việt Nam giảm lãi suất thời gian qua trong khi nhiều nước tăng lãi suất và Việt Nam có thể ưu tiên tăng trưởng sớm hơn nhiều nước cho thấy những chính sách điều hành rất đúng đắn.



Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Dự trữ New Zealand, GS. Neil Quigley sẵn sàng xúc tiến các hoạt động hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực tín dụng, quản trị tài chính, ngân hàng.

Toàn cảnh buổi tiếp



Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương phát triển rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt hợp tác giáo dục là điểm sáng.



Thủ tướng đánh giá cao sự quan tâm, nỗ lực, kiên trì và những đóng góp của GS. Neil Quigley với hợp tác giáo dục hai nước; cũng như những hoạt động hợp tác hiệu quả của Đại học Waikato với các trường đại học, cơ quan Việt Nam.



Cho biết hai bên chuẩn bị ký kết Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục giai đoạn mới (2023-2026), Thủ tướng vui mừng khi Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á có nhiều sinh viên, học sinh theo học nhất tại New Zealand (khoảng 2.000 sinh viên, trong đó có khoảng 50 sinh viên tại Đại học Waikato).



Thủ tướng đề nghị phía New Zealand nói chung và Đại học Waikato nói riêng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong đào tạo nhân lực, nhất là trong các ngành mới nổi, công nghệ số, chíp bán dẫn…; tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên, chương trình, giáo trình, chia sẻ kinh nghiệm… Đại học Waikato tiếp tục tạo điều kiện cho các sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây.



Thủ tướng cũng đề nghị với kinh nghiệm và vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Dự trữ New Zealand, GS. Neil Quigley có nhiều hoạt động hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, góp ý với Việt Nam trong lĩnh vực quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính, ngân hàng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục tặng GS. Neil Quigley

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục tặng GS. Neil Quigley; Đại học Waikato và các trường đại học của Việt Nam trao đổi 4 thỏa thuận hợp tác trong giáo dục, đào tạo.