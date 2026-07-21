Thủ tướng trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ. Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải (sinh năm 1965), có hơn 40 năm kinh nghiệm công tác, đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại tỉnh Cà Mau như: Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; từ tháng 1/2025 đến nay, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang - địa bàn chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ với đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi lễ, Thủ tướng cũng đề nghị đồng chí Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp với bước chuyển đổi mạnh tư duy từ giai đoạn "sắp xếp bộ máy" sang giai đoạn "củng cố và vận hành cho thực chất, hiệu quả".

Trong đó, có những nhiệm vụ phải triển khai ngay trong tháng 7, như chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các nghị định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ để giải quyết triệt để vấn đề giao thoa chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm nguyên tắc "một việc chỉ có một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm", đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế; tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn chặt chẽ với việc đánh giá thực chất năng lực, trình độ, khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của cán bộ cơ sở.

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ thực chất, dựa trên sản phẩm và kết quả cụ thể; kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; phối hợp cùng các đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định biên chế tổng thể của hệ thống chính trị; xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở, sớm trình Trung ương chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài; có cơ chế thực chất, hiệu quả hơn để khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đồng thời, tập trung cao độ hoàn thiện nhiệm vụ đề án rất quan trọng về cải cách thực chất tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội, với tư duy đổi mới, lộ trình cụ thể và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, ưu tiên hơn cho cán bộ cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt công tác chăm lo đối với người có công với cách mạng, trong đó có "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; xây dựng chính sách tạo việc làm bền vững, gắn với phát triển thị trường lao động hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.