English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel lại tấn công dữ dội vào Lebanon

Thứ Hai, 17:19, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Lebanon cho biết sáng sớm nay (7/9), không quân Israel tiếp tục tấn công vào khu vực phía Nam nước này. Hành động thù địch khiến ít nhất 11 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Theo Thông tấn nhà nước Lebanon (NNA), khu vực chịu thương vong nặng nề nhất là Kfar Roummane, gần thành phố Nabatieh, với 11 người thiệt mạng. Máy bay chiến đấu Israel đã phóng tên lửa đánh sập một tòa nhà 3 tầng có nhiều người sinh sống bên trong. Trong số 9 thi thể được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà, có 2 trẻ sơ sinh.

israel lai tan cong du doi vao lebanon hinh anh 1
Khói bốc lên từ các ngôi làng sau khi Israel nã pháo vào quận Nabatiyeh, thị trấn Marjayoun, miền Nam Lebanon, ngày 23/9/2024. Ảnh: KT

Cũng tại Kfar Roummane, máy bay chiến đấu Israel đã phóng tên lửa vào một phương tiện dân sự đang lưu thông. Đòn tập kích khiến 2 người chết tại chỗ.

Ngoài Kfar Roummane, không quân Israel cũng oanh tạc các mục tiêu tại Nabatieh al-Fawqa và Arabsalim, và phá hủy ít nhất một tòa nhà tại Deir al-Zahrani.  

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về số thương vong trên. Tuy nhiên, trong một thông báo sáng nay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận không quân nước này đã đánh phá các mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở Nam Lebanon. Trước khi tung đòn không kích, IDF đã ban hành cảnh báo sơ tán đối với người dân sống tại các địa điểm có sự xuất hiện của Hezbollah.

Đây đã là ngày thứ 3 liên tiếp Israel tấn công vào Lebanon, bất chấp việc Mỹ, Israel và Lebanon đã ký thỏa thuận khung 3 bên về dừng giao tranh cuối tháng 6. Trong một tuyên bố hôm qua, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên án sự leo thang nguy hiểm của Israel nhắm vào các thể chế nhà nước và cơ sở y tế của Lebanon. Ông Aoun kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, lập tức can thiệp nhằm ngăn chặn hành vi thù địch của Israel.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel đẩy mạnh tấn công và chiếm giữ lãnh thổ Lebanon
Israel đẩy mạnh tấn công và chiếm giữ lãnh thổ Lebanon

VOV.VN - Sáng 6/9, quân đội Israel phát động các cuộc tấn công mới vào Lebanon, viện lý do đáp trả hành vi gây hấn của lực lượng Hezbollah.

Israel đẩy mạnh tấn công và chiếm giữ lãnh thổ Lebanon

Israel đẩy mạnh tấn công và chiếm giữ lãnh thổ Lebanon

VOV.VN - Sáng 6/9, quân đội Israel phát động các cuộc tấn công mới vào Lebanon, viện lý do đáp trả hành vi gây hấn của lực lượng Hezbollah.

Hàng chục người tại Lebanon thương vong trong các cuộc tấn công của Israel
Hàng chục người tại Lebanon thương vong trong các cuộc tấn công của Israel

VOV.VN - Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên diện rộng tại Lebanon, nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, khiến hàng chục người tại Lebanon thương vong.

Hàng chục người tại Lebanon thương vong trong các cuộc tấn công của Israel

Hàng chục người tại Lebanon thương vong trong các cuộc tấn công của Israel

VOV.VN - Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên diện rộng tại Lebanon, nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, khiến hàng chục người tại Lebanon thương vong.

Israel chiếm giữ ngọn đồi chiến lược ở miền Nam Lebanon
Israel chiếm giữ ngọn đồi chiến lược ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm nay (4/9) đã ca ngợi việc chiếm được một ngọn đồi chiến lược từ Hezbollah là động thái củng cố “vùng an ninh” của Israel tại Lebanon và tuyên bố quân đội sẽ không rời khỏi khu vực này.

Israel chiếm giữ ngọn đồi chiến lược ở miền Nam Lebanon

Israel chiếm giữ ngọn đồi chiến lược ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm nay (4/9) đã ca ngợi việc chiếm được một ngọn đồi chiến lược từ Hezbollah là động thái củng cố “vùng an ninh” của Israel tại Lebanon và tuyên bố quân đội sẽ không rời khỏi khu vực này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ