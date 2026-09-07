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Campuchia đình chỉ đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bài từ tháng 10 năm nay

Thứ Hai, 18:48, 07/09/2026
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VOV.VN - Campuchia tiếp tục đẩy mạnh truy quét lừa đảo trực tuyến, đồng thời triển khai các biện pháp mới nhằm ngăn tội phạm quay lại thiết lập căn cứ và thực hiện hoạt động bất hợp pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha cho biết, Chính phủ Campuchia sẽ đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bài trên cả nước từ tháng 10 năm nay nhằm tăng cường ngăn chặn các vụ lừa đảo trực tuyến và lưu thông tiền từ các nguồn không rõ ràng, các sòng bài vi phạm quyết định này từ tháng 10 có thể bị thu hồi giấy phép hoạt động và đối mặt với các biện pháp pháp lý khác.

campuchia dinh chi danh bac truc tuyen tai tat ca cac song bai tu thang 10 nam nay hinh anh 1
Các đối tượng lừa đảo trực tuyến bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ (ảnh: Tổng cục di trú)

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trong thời gian tạm dừng hoạt động đánh bạc trực tuyến, các bộ và cơ quan chuyên môn liên quan sẽ phải xây dựng và củng cố hệ thống quản lý rõ ràng cho hoạt động này, tập trung vào xây dựng khung pháp lý, quy định, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và nguồn nhân lực quản lý có trình độ. Hoạt động đánh bạc trực tuyến sẽ chỉ được xem xét nối lại khi các hệ thống và biện pháp quản lý cần thiết đã được thiết lập.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia cho biết các cuộc điều tra đã phát hiện một số hoạt động đánh bạc trực tuyến được phát trực tiếp từ các sòng bài tạo ra khó khăn trong việc giám sát, kiểm tra dòng tiền liên quan. Việc đình chỉ đánh bạc trực tuyến nhằm tăng cường quản lý loại hình hoạt động này và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp khác có thể liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Sau hơn 1 năm thực hiện chiến dịch truy quét các hoạt động lừa đảo trực tuyến từ tháng 7 năm ngoái đến nay, lực lượng chức năng Campuchia đã kiểm tra 793 địa điểm khả nghi, triệt phá 86 trung tâm lừa đảo, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm đến từ 39 quốc gia. Các biện pháp pháp lý đã được thực hiện đối với 27 sòng bạc liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Trong đó, 18 sòng bạc bị thu hồi giấy phép, 9 sòng bạc bị đình chỉ giấy phép hoạt động.

Chính phủ Campuchia cho biết, đến nay các trung tâm lừa đảo quy mô lớn đã bị triệt phá hoàn toàn, chiến dịch trấn áp tiếp tục được tiến hành để truy quét các địa điểm lừa đảo trực tuyến quy mô nhỏ vẫn còn tồn tại.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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