English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nguy cơ đối đầu trực diện giữa Mỹ và Iran ở eo biển Hormuz

Thứ Hai, 17:21, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran ngày 7/9 tuyên bố sẽ thiết lập một vùng kiểm soát mở rộng trải dài từ ranh giới phong tỏa của Hải quân Mỹ qua eo biển Hormuz và tiến sâu vào Vịnh Ba Tư.

Tuyên bố mang tính bước ngoặt được đưa ra trực tiếp bởi người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, trên sóng truyền hình nhà nước Iran.

Vạch rõ ranh giới của vùng cấm mới, ông Rezaei tuyên bố: “Trong những ngày và tuần tới, chúng tôi sẽ công bố một vùng hạn chế bên ngoài eo biển Hormuz. Tuyến này bắt đầu từ đường phong tỏa hải quân của Mỹ, mở rộng về phía eo biển Hormuz và tiếp tục đi vào Vịnh Ba Tư. Bất kỳ tàu nào đi vào khu vực này với ý định qua eo biển Hormuz và bị nhận diện sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của chúng tôi”.

nguy co doi dau truc dien giua my va iran o eo bien hormuz hinh anh 1
Nguy cơ đối đầu trực diện khi Iran tuyên bố thiết lập vùng cấm mở rộng qua eo biển Hormuz. Ảnh minh họa: Reuters

Cùng với cảnh báo trừng phạt các tàu thuyền vi phạm, ông Rezaei cho biết Tehran đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hành lang hàng hải mới với Oman, đồng thời khẳng định việc phóng thử tên lửa chống hạm đặc biệt nhắm qua tàu chiến Mỹ cách đây 48 giờ là thông điệp răn đe rõ ràng rằng Iran đủ năng lực đánh chìm các chiến hạm chở hàng trăm binh sĩ Mỹ nếu quyền lợi kinh tế của nước này tiếp tục bị xâm phạm.

Phản ứng trước động thái phong tỏa của Iran, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã xuất hiện trực tiếp trên các kênh truyền hình lớn như CNN và Fox News để trấn an thị trường và khẳng định sự can dự quân sự của Washington. Bộ trưởng Chris Wright nhấn mạnh: “Nhiều con tàu đang đi qua eo biển, và tất nhiên điều này cần sự hỗ trợ từ quân đội Mỹ. Iran vẫn đang gây rắc rối, nhưng Hải quân Mỹ đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến đó. Chúng tôi đang hỗ trợ rất nhiều tàu thuyền qua lại, nhưng hiện tại cần phải sử dụng đến sức mạnh quân sự để làm điều đó. Thương mại toàn cầu là rất quan trọng, và đây không nên chỉ là trách nhiệm duy nhất của nước Mỹ”.

Đánh giá về tính toán của Tehran đằng sau tuyên bố vùng cấm, Giáo sư Stephen Zunes, Chủ nhiệm sáng lập bộ môn Nghiên cứu Trung Đông tại Đại học San Francisco (Mỹ), nhận định: “Đây chắc chắn là một phản ứng trước áp lực ngày càng gia tăng từ phía Mỹ, cho thấy với mỗi bước leo thang từ Washington, Tehran sẽ tìm ra cách đáp trả tương ứng. Rõ ràng đang có sự bất đối xứng rất lớn về tương quan sức mạnh quân sự, nhưng Iran cũng nhận ra rằng về mặt chính trị, họ nắm giữ lợi thế thông qua những tổn thất mà họ có thể gây ra cho hoạt động vận tải hàng hải, các tài sản của Mỹ cũng như của các đồng minh trong khu vực”.

Chuyên gia này cũng cho rằng việc Iran đưa ra thời hạn thực hiện trong vài ngày hoặc vài tuần tới có thể là động thái thăm dò xem liệu Mỹ có sẵn sàng lùi bước hay không, đồng thời mở đường cho một thỏa thuận hàng hải với Oman nhằm tạo lối thoát ngoại giao để các bên cùng tuyên bố chiến thắng.

Động thái thiết lập vùng kiểm soát ngoài eo biển Hormuz của Iran đánh dấu sự đổ vỡ hoàn toàn của trạng thái hòa hoãn mong manh, gia tăng nguy cơ dẫn đến đối đầu trực diện giữa hai chiến lược phong tỏa đối nghịch tại cửa ngõ Vịnh Ba Tư. Một bên là nỗ lực của Mỹ nhằm bóp nghẹt nguồn thu từ các cảng dầu của Tehran thông qua sự hiện diện hải quân áp đảo; bên còn lại là quân bài phong tỏa tuyến vận tải năng lượng mà Iran kiên quyết sử dụng để buộc Washington phải trả giá.

Khi cả hai bên đều không có dấu hiệu nhượng bộ và liên tục nâng mức độ răn đe quân sự, tuyến hàng hải trung chuyển một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới đang đứng trước nguy cơ tê liệt toàn diện, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu.

Đào Trang/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời sự quốc tế trưa 7/9: Iran tuyên bố lập 'khu vực cấm' ở Hormuz
Thời sự quốc tế trưa 7/9: Iran tuyên bố lập 'khu vực cấm' ở Hormuz

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 7/9: Iran tuyên bố lập 'khu vực cấm' ở Hormuz; Mỹ tuyên bố chặn 92 tàu liên quan Iran; Iran phóng tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay Mỹ, nổ súng vào USV đối phương; Thủ tướng Netanyahu cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tấn công Israel...

Thời sự quốc tế trưa 7/9: Iran tuyên bố lập 'khu vực cấm' ở Hormuz

Thời sự quốc tế trưa 7/9: Iran tuyên bố lập 'khu vực cấm' ở Hormuz

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 7/9: Iran tuyên bố lập 'khu vực cấm' ở Hormuz; Mỹ tuyên bố chặn 92 tàu liên quan Iran; Iran phóng tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay Mỹ, nổ súng vào USV đối phương; Thủ tướng Netanyahu cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tấn công Israel...

Mỹ - Iran lại nổ súng vào nhau: Hai bên trong thế "cưỡi trên lưng hổ"
Mỹ - Iran lại nổ súng vào nhau: Hai bên trong thế "cưỡi trên lưng hổ"

VOV.VN - Sau hơn một tháng khá yên ắng, chiến sự Mỹ - Iran bất ngờ tái bùng phát. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Iran cố rải thủy lôi, Mỹ cố gắng ngăn chặn điều này từ xa. Đáng chú ý, ngày 1/9 lần đầu tiên Mỹ tấn công trực diện 2 tàu chở dầu của Iran ở Hormuz.

Mỹ - Iran lại nổ súng vào nhau: Hai bên trong thế "cưỡi trên lưng hổ"

Mỹ - Iran lại nổ súng vào nhau: Hai bên trong thế "cưỡi trên lưng hổ"

VOV.VN - Sau hơn một tháng khá yên ắng, chiến sự Mỹ - Iran bất ngờ tái bùng phát. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Iran cố rải thủy lôi, Mỹ cố gắng ngăn chặn điều này từ xa. Đáng chú ý, ngày 1/9 lần đầu tiên Mỹ tấn công trực diện 2 tàu chở dầu của Iran ở Hormuz.

Mỹ điều F-35A siết vòng vây trên biển quanh Iran
Mỹ điều F-35A siết vòng vây trên biển quanh Iran

VOV.VN - Mỹ đã điều tiêm kích tàng hình F-35A hỗ trợ chiến dịch phong tỏa Iran trên biển, trong bối cảnh số tàu thương mại bị chuyển hướng tiếp tục tăng.

Mỹ điều F-35A siết vòng vây trên biển quanh Iran

Mỹ điều F-35A siết vòng vây trên biển quanh Iran

VOV.VN - Mỹ đã điều tiêm kích tàng hình F-35A hỗ trợ chiến dịch phong tỏa Iran trên biển, trong bối cảnh số tàu thương mại bị chuyển hướng tiếp tục tăng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ