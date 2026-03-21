Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản

Chiều nay (21/3), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là buổi đối thoại đầu tiên đối với doanh nghiệp nước ngoài của Thủ tướng trong năm 2026 nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư, với tinh thần tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, phát huy hiệu quả cao nhất của các dự án hợp tác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao những thành tựu trong cải cách thể chế và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam; chính sách miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe Hybrid; việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư của Chính phủ Việt Nam.

Ông Ozasa, Trưởng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO cho biết, qua khảo sát doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam dự báo có lãi trong năm 2025 đạt 67,5%, mức cao nhất kể từ năm 2009.

Về triển vọng kinh doanh năm 2026, có 47,6% doanh nghiệp dự báo sẽ cải thiện hơn so với năm 2025, cho thấy hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định. Có 56,9% doanh nghiệp trả lời sẽ mở rộng kinh doanh trong thời gian tới, đứng đầu ASEAN năm thứ hai liên tiếp.

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp Nhật Bản về quy định hạn chế xe máy động cơ xăng tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng và thực hiện Chỉ thị số 20 năm 2025 với yêu cầu chất lượng không khí của Thủ đô ngày càng tốt hơn và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoky phát biểu tại buổi đối thoại.

Để thực hiện điều này, Hà Nội đang xây dựng 5 chính sách. Thứ nhất là Hà Nội vận động công dân, tổ chức để khuyến khích chuyển đổi; thứ hai là thành phố đang đầu tư rất cao vào phương tiện công cộng; thứ ba là Hà Nội đã và đang quy hoạch xây dựng hạ tầng để phục vụ cho việc chuyển đổi năng lượng.

Thứ tư, Hà Nội đang xây dựng lộ trình thí điểm vùng phát thải thấp và trong năm 2026-2027 sẽ thí điểm, sau khi thí điểm sẽ có phương án tốt nhất để báo cáo Chính phủ và công bố mở rộng. Thứ 5 là Hà Nội đã và đang xây dựng quy, chuẩn, tiêu chuẩn các khu đô thị.

Ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp thu đầy đủ và sẽ cùng các bộ phận chuyên môn nghiên cứu ý kiến của các nhà sản xuất, tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như ý kiến của cộng đồng cư dân đã và đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội để có lộ trình thực hiện nội dung này tốt nhất, hài hòa nhất.

"Như Thủ tướng đã chỉ đạo “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” nên tất cả các chính sách của Hà Nội luôn bám sát quan điểm đó để cùng các bên liên quan thực hiện, để chủ trương đi vào cuộc sông", ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết.

Các doanh nghiệp Nhật Bản tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, đại diện các bộ, ngành của Việt Nam trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến khả năng huy động vốn năng lượng; dự án xây dựng cao tốc Bắc-Nam; dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 Hà Nội; dự án tuyến đường sắt số 1 thành phố Hồ Chí Minh (Bến Thành-Suối Tiên) và chương trình cho vay chuyển đổi xanh, hướng tới tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Kết luận cuộc tọa đàm, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng khẳng định, buổi đối thoại hôm nay với các doanh nghiệp Nhật Bản thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản nói chung, cũng như đối với thành công của các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của cả hai nước.

Các đại biểu dự đối thoại.

Để góp phần khai thác mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa dư địa hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững như “Cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á” (AZEC), các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn vốn ODA cho các công trình hạ tầng trọng điểm của Việt Nam, như dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư hướng tới chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường thuộc các ngành, lĩnh vực như: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, đặc biệt là khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, linh kiện điện tử, ô tô điện...; sản xuất chất bán dẫn, năng lượng mới (như hydrogen), năng lượng tái tạo; trung tâm tài chính, tài chính xanh; công nghệ sinh học, y tế; nông nghiệp công nghệ cao… đây là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư Nhật Bản có thế mạnh.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm củng cố các chuỗi cung ứng, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, xây dựng lực lượng lao động tay nghề cao, đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định vì lợi ích của cả hai bên theo hướng đa dạng, minh bạch, bền vững.

Thủ tướng cũng đề nghị phía Chính phủ, doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, thúc đẩy triển khai nhanh các Dự án hợp tác trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao. Đồng thời đề nghị các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về phía Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng cam kết “3 bảo đảm” và “3 cùng” với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản. Trong đó “3 bảo đảm” gồm: Bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam; bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư; bảo đảm ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; thể chế, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư.

“3 cùng” gồm: Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng và gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển; không ngừng đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của hai quốc gia cũng như mối quan hệ “Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.