Thực hiện KPI trong xây dựng pháp luật

VOV.VN - KPI là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Vậy làm thế nào để KPI trong xây dựng pháp luật là chỉ số đánh giá đúng, thực chất hiệu quả, tiến độ và chất lượng soạn thảo, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật?
VOV.VN - Sáng 5/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành về việc xây dựng chỉ số đánh giá, chấm điểm KPI về ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.
VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh: “Không thể lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giai đoạn phát triển mới bằng tư duy, công cụ và phương thức cũ”. Thực tiễn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, phương thức điều hành và tổ chức thực thi nghị quyết.
VOV.VN - Bộ Nội vụ trình Chính phủ dự thảo Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, trong đó điểm mới quan trọng là áp dụng chỉ số KPI để đo lường kết quả làm việc theo từng vị trí việc làm.