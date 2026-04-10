“Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương”: Bản hùng ca từ chiến trường năm xưa

VOV.VN - Ca khúc “Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ra đời từ cảm hứng chiến trường năm 1965, gắn với hình tượng anh hùng Nguyễn Viết Xuân và câu nói “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Tác phẩm trở thành một bản hùng ca, ghi dấu tinh thần chiến đấu của dân tộc.
VOV.VN - "Em ơi mùa xuân đến rồi đó" do nhạc sĩ Trần Chung sáng tác năm 1976, là ca khúc nổi tiếng ca ngợi cảnh sắc xuân tươi đẹp, tình yêu cuộc sống và không khí hân hoan đón chào mùa xuân đầu tiên sau khi đất nước thống nhất. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Cảm xúc tháng Mười" (nhạc Nguyễn Thành, thơ Tạ Hữu Yên) là khúc ca trữ tình hào hùng về ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954). Bài hát do NSƯT Kiều Hưng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" của nhạc sĩ Cao Việt Bách, thể hiện niềm vui vỡ òa, tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát do NSƯT Hữu Nội và đồng ca Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện.