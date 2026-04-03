Hai lần tạm ngưng Nghị định 46: Bài toán quản lý ATTP và năng lực kiến tạo thể chế

VOV.VN - Nghị định 46/2026/NĐ-CP hai lần tạm ngưng thực thi không chỉ bộc lộ vướng mắc trong quản lý an toàn thực phẩm, mà còn đặt ra vấn đề về chất lượng xây dựng và thực thi chính sách. Phóng viên VOV có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Giám đốc điều hành Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (IV).
VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc về an toàn thực phẩm đưa hệ thống vào vận hành chính thức chậm nhất ngày 15/4/2026.
VOV.VN - Ngày 2/4, tỉnh Lào Cai ra mắt hệ thống “Bản đồ số an toàn thực phẩm” (Lào Cai FoodSafe) - nền tảng số giúp công khai thông tin, hỗ trợ quản lý và giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
VOV.VN - Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66 về an toàn thực phẩm đến khi Luật An toàn thực phẩm sửa đổi có hiệu lực. Bộ Y tế trình phương án mới trước ngày 28/3.