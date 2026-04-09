Kỳ vọng gì từ việc TPHCM dự kiến miễn phí xe buýt từ tháng 5 tới?

VOV.VN - TP.HCM dự kiến miễn phí xe buýt từ tháng 5/2026, mở ra kỳ vọng thúc đẩy giao thông công cộng và giảm ùn tắc, ô nhiễm. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, bài toán chất lượng dịch vụ và kết nối hệ thống vẫn là thách thức lớn.
VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan, làm rõ thông tin lan truyền về việc thành phố sắp miễn phí vé xe buýt cho người dân.
VOV.VN - Chính sách miễn phí xe buýt không nên được thực hiện lâu dài, vì dù thực hiện kiểu gì đi nữa thì đương nhiên nó vẫn là gánh nặng cho ngân sách. Toàn bộ phần chi phí đó ngân sách thành phố phải chi trả, với gánh nặng ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng/năm đối với TP.HCM - một con số rất lớn.
VOV.VN - TP.HCM dự kiến chi khoảng 7.000 tỷ đồng để miễn phí xe buýt, đồng thời triển khai khám sức khỏe toàn dân trong năm 2026. Chủ trương này nhằm giảm kẹt xe, ô nhiễm và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.