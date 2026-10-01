English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Thứ Năm, 10:17, 01/10/2026

Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TW

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Sáng 1/10, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thảo luận kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì.
thuong truc ban bi thu chu tri hoi nghi ban thuong vu Dang uy cac co quan Dang tw hinh anh 1
Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ
thuong truc ban bi thu chu tri hoi nghi ban thuong vu Dang uy cac co quan Dang tw hinh anh 2
thuong truc ban bi thu chu tri hoi nghi ban thuong vu Dang uy cac co quan Dang tw hinh anh 3
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị
thuong truc ban bi thu chu tri hoi nghi ban thuong vu Dang uy cac co quan Dang tw hinh anh 4
thuong truc ban bi thu chu tri hoi nghi ban thuong vu Dang uy cac co quan Dang tw hinh anh 5
thuong truc ban bi thu chu tri hoi nghi ban thuong vu Dang uy cac co quan Dang tw hinh anh 6
thuong truc ban bi thu chu tri hoi nghi ban thuong vu Dang uy cac co quan Dang tw hinh anh 7

 

Hoàng Ân/VOV
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Từ vụ nam sinh tử vong trong hố ga: "Bẫy” giữa công trường

XÃ HỘI

Từ vụ nam sinh tử vong trong hố ga: "Bẫy” giữa công trường

Đỗ Hưng - Lê Hải - Sỹ Thành/VOV.VN
Từ vụ nam sinh tử vong trong hố ga: "Bẫy” giữa công trường

XÃ HỘI

Từ vụ nam sinh tử vong trong hố ga: "Bẫy” giữa công trường
Thường trực Ban Bí thư tặng quà Trung thu cho trẻ em Làng Trẻ em SOS ở Hà Nội

CHÍNH TRỊ

Thường trực Ban Bí thư tặng quà Trung thu cho trẻ em Làng Trẻ em SOS ở Hà Nội
Huyền diệu đêm trăng trung thu trên đỉnh Cao Ly, Quảng Ninh

VĂN HÓA

Huyền diệu đêm trăng trung thu trên đỉnh Cao Ly, Quảng Ninh
Sao Việt 24-9: Khánh My trở lại trong dự án phim “Trại buôn người”.

GIẢI TRÍ

Sao Việt 24-9: Khánh My trở lại trong dự án phim “Trại buôn người”.
VĐV Việt Nam kiệt sức, phải cấp cứu khi giành huy chương ASIAD 2026

THỂ THAO

VĐV Việt Nam kiệt sức, phải cấp cứu khi giành huy chương ASIAD 2026