Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TW

Đồng chí Trần Cẩm Tú: Tăng cường điều động cán bộ lãnh đạo, chỉ huy về cơ sở

VOV.VN - Làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tiếp tục tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp về cơ sở.