Thứ Năm, 10:17, 01/10/2026
Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TW
VOV.VN - Sáng 1/10, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thảo luận kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì.
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