Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), sáng nay (28/4), tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tại Đền Thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn công tác thành kính dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ chiến trường Điện Biên Phủ. Công trình được xây dựng trên di tích đồi F, bởi đây là ngọn đồi lịch sử từng chứng kiến trận đánh ác liệt nhất của các chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đền thờ có kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố lịch sử, văn hóa, cảnh quan và tín ngưỡng truyền thống, là một điểm đến tâm linh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đến viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Được xây dựng năm 1958 và nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 cách điểm Di tích lịch sử Đồi A1 khoảng 100m về phía nam, là nơi yên nghỉ của các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên đoàn công tác kính cẩn dâng hương, dâng hoa, nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã yên nghỉ nơi đây.

Chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi vang dội là đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến "Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính", là thắng lợi của tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", là sự kết tinh sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneve (21/7/1954) về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; tạo cơ sở, tiền đề cho việc giải phóng, xây dựng miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và nền tảng vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với Cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đó là thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công".

Cũng trong sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Đinh Văn Bán và gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Thứ tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.