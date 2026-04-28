  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên

Thứ Ba, 16:09, 28/04/2026
VOV.VN - Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đến dâng hương tại Đền Thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. 

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), sáng nay (28/4), tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tại Đền Thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. 

thuong truc ban bi thu dang huong tuong niem cac anh hung, liet si tai Dien bien hinh anh 1
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ chiến trường Điện Biên Phủ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn công tác thành kính dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ chiến trường Điện Biên Phủ. Công trình được xây dựng trên di tích đồi F, bởi đây là ngọn đồi lịch sử từng chứng kiến trận đánh ác liệt nhất của các chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đền thờ có kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố lịch sử, văn hóa, cảnh quan và tín ngưỡng truyền thống, là một điểm đến tâm linh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. 

Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đến viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Được xây dựng năm 1958 và nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 cách điểm Di tích lịch sử Đồi A1 khoảng 100m về phía nam, là nơi yên nghỉ của các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên đoàn công tác kính cẩn dâng hương, dâng hoa, nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã yên nghỉ nơi đây.

thuong truc ban bi thu dang huong tuong niem cac anh hung, liet si tai Dien bien hinh anh 2
Đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đến viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1

Chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi vang dội là đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến "Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính", là thắng lợi của tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", là sự kết tinh sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneve (21/7/1954) về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; tạo cơ sở, tiền đề cho việc giải phóng, xây dựng miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và nền tảng vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với Cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đó là thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công".

thuong truc ban bi thu dang huong tuong niem cac anh hung, liet si tai Dien bien hinh anh 3
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần hỏi thăm thương binh Đinh Văn Bán

Cũng trong sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Đinh Văn Bán và gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Thứ tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Hoàng Ân-Vũ Lợi/VOV
Cử tri Đắk Lắk và Điện Biên kiến nghị nhiều vấn đề tới đoàn đại biểu Quốc hội
VOV.VN - Sáng nay (28/4), các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk và Điện Biên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Nhiều kiến nghị đã được cử tri phản ánh tới đoàn đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động
VOV.VN - Sáng nay, 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô, TP Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh
VOV.VN - Sáng nay 28/4 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

