Thường trực Ban Bí thư: Hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá cán bộ theo KPI

Trong tháng 10, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV được triển khai khẩn trương, kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị Ban Thường vụ. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và đề xuất phương án biên chế tại Cơ quan Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc theo Kết luận của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy định; đã tiếp tục triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đợt 2). Hoàn thiện, ban hành các dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát năm 2026 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, phát biểu kết luận, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các đảng ủy trực thuộc: trong tháng 11 và thời gian còn lại tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong năm; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2026 theo đúng quy định, đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng và hoàn thành trước ngày 15/12 năm nay.

Cùng với đó là rà soát nhiệm vụ, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, hoàn thành theo đúng tiến độ. Các đơn vị hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn theo thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ chuẩn bị đầy đủ cho việc triển khai phần mềm quản lý công việc và cán bộ theo KPI; hoàn tất các điều kiện để triển khai thực hiện toàn trình việc trình, xử lý, ký số và phát hành văn bản trên hệ thống điều hành tác nghiệp kể từ ngày 15/11 năm nay.