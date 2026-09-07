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Thường trực Ban Bí thư: Kế hoạch thực hiện nghị quyết phải sâu sát, không sao chép

Thứ Hai, 14:07, 07/09/2026
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VOV.VN - Sáng 7/9, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 8. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và báo cáo tiến độ, kết quả xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận kế hoạch thực hiện 05 nghị quyết và 01 chỉ thị của Bộ Chính trị; kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy về một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.

thuong truc ban bi thu ke hoach thuc hien nghi quyet phai sau sat, khong sao chep hinh anh 1
Quang cảnh hội nghị

Kết quả nổi bật trong tháng 8 vừa qua là: Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo. Trong đó, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu- hành động đúng - làm đến cùng” trong từng bước triển khai và quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện với kết quả, sản phẩm cụ thể; qua đó góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, chuẩn hóa quy trình công tác và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan.

Trong tháng 9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Cùng với đó, các đơn vị tham mưu thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu theo Kế hoạch chuyển đổi số Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; quản lý, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, cập nhật tình hình xây dựng, làm sạch, chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu đảng viên; số hóa hồ sơ đảng viên; triển khai thực hiện 04 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện quy trình đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.

thuong truc ban bi thu ke hoach thuc hien nghi quyet phai sau sat, khong sao chep hinh anh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận hội nghị

Riêng về kế hoạch thực hiện 05 nghị quyết và 01 chỉ thị của Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng kế hoạch, chúng ta quán triệt yêu cầu xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không xây dựng kế hoạch theo cái kiểu sao chép nghị quyết, không dàn trải nhiệm vụ, mà phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng uỷ và từng đảng ủy trực thuộc để xác định công việc liên quan; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện.

“Cái nào là cái gắn với chức năng nhiệm lực của mình thì ta phải đi sâu, làm rất là cụ thể. Ví dụ như nghị quyết về công tác tư tưởng. Ta phải rất sát. Đây ta có các cơ quan truyền thông, các cơ làm công tác tư tưởng. Thứ hai là xây dựng đối ngũ cán bộ chúng ta phải làm rất sâu cái này”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Hoàng Ân/VOV
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