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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary

Thứ Hai, 20:01, 05/10/2026
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VOV.VN - Chiều 5/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary do Chủ tịch Đảng Thürmer Gyula dẫn đầu, nhân dịp Đoàn thăm và làm việc tại nước ta từ ngày 4-10/10.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thürmer Gyula và đoàn công tác, đồng chí Trần Cẩm Tú chuyển lời chào và những lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến đoàn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong nhiều năm qua; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ vô tư, trong sáng, chí tình, chí nghĩa của những người cộng sản và nhân dân Hungary trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary

Đồng chí Trần Cẩm Tú hoan nghênh những kết quả hoạt động của Đảng Công nhân Hungary, nhất là sự kiên định lý tưởng và chủ nghĩa Mác - Lênin; bày tỏ tin tưởng Đảng Công nhân Hungary sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao uy tín, vị thế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hungary và nâng cao đời sống nhân dân.Thông tin về tình hình Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú chia sẻ những mục tiêu, định hướng phát triển lớn do Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đồng chí khẳng định quyết tâm thực hiện hai mục tiêu 100 năm: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

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Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi tiếp

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo. Mọi chủ trương, chính sách đều lấy người dân làm trung tâm, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, giữ vững kỷ cương, bảo đảm an ninh, an toàn và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đồng chí khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Đảng Công nhân Hungary và các đảng cộng sản, công nhân trên thế giới, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước. 

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 Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 4-10/10

Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thürmer Gyula bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm và tình cảm mà Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho Đảng Công nhân Hungary; gửi lời chào và một lần nữa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư khóa XIV.

Chủ tịch Thürmer Gyula đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, coi đây là minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là nguồn cổ vũ và kinh nghiệm quý đối với Đảng Công nhân Hungary và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Chia sẻ các định hướng xây dựng, củng cố Đảng và đánh giá cao đường lối đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch Thürmer Gyula khẳng định kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin là lựa chọn đúng đắn của các đảng cộng sản; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

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Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thürmer Gyula

Chủ tịch Thürmer Gyula đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế; khẳng định Đảng Công nhân Hungary cùng các chính đảng Hungary ủng hộ Chính phủ Hungary tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam ngày càng chặt chẽ, thực chất.

Trong không khí thân tình, cởi mở, hai bên nhất trí về năm định hướng hợp tác trong thời gian tới và tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giữa các cơ quan tham mưu của hai Đảng; chia sẻ lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng; phát huy kênh Đảng để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hungary trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, đồng thời chú trọng phát triển các lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó tăng cường sự gắn bó và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Những trao đổi và kết quả thống nhất tại cuộc gặp đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa hai Đảng, làm rõ hướng hợp tác lâu dài, phát huy vai trò của đối ngoại Đảng trong thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. 

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Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hungary

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam vừa phối hợp chính quyền thành phố Zalaegerszeg (Hungary) tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm dựng Tượng đài của Người, đồng thời tọa đàm về tư tưởng đoàn kết quốc tế – giá trị nền tảng gắn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hungary.

Hoàng Ân/VOV
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