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Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến đối với đề xuất liên quan thẩm quyền điều tra trong Quân đội

Thứ Hai, 14:40, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị để xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng thuộc Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

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Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Bộ Tổng Tham mưu trình bày báo cáo một số nội dung liên quan đến đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng thuộc Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã giao Cục Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Điều tra hình sự, Cục Quân lực và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, Tòa án Quân sự Trung ương nghiên cứu, đề xuất Thường vụ Quân ủy Trung ương chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng thuộc Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

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Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu phân tích, làm rõ một số nội dung tại hội nghị.

Theo báo cáo đề xuất, việc chuyển giao thực hiện theo hướng không làm phát sinh tổ chức, biên chế; đồng thời, bảo đảm thống nhất, đồng bộ đầu mối tiếp nhận, quản lý, xử lý tin tố giác tội phạm.

Qua nghe báo cáo của đại diện Bộ Tổng Tham mưu, các đại biểu đã phát biểu, bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung đề xuất; một số ý kiến đi sâu phân tích, làm rõ tính pháp lý, sự phù hợp của đề xuất cũng như những thuận lợi khi triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang thống nhất với nội dung đề xuất; đồng thời, điều chỉnh một số chi tiết để báo cáo đề xuất bảo đảm chặt chẽ, phù hợp.

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Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng trình bày báo cáo đề xuất tại hội nghị.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan tư pháp trong Quân đội phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và bản lĩnh chính trị; chủ động nắm bắt thực tiễn, theo dõi, cập nhật kịp thời các dự thảo sửa đổi, bổ sung có liên quan của hệ thống pháp luật Nhà nước. Từ đó, chủ động tham mưu, đề xuất trúng, đúng, kịp thời các nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng quy định.

Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang giao các cơ quan chức năng phối hợp hoàn thiện sớm văn bản, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

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Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Trong khi Quân khu 7 đã quy tập được 958 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu giai đoạn 1, thì kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nhiều đơn vị quân đội mới đạt từ 1% đến 21% chỉ tiêu. Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, phân tích rõ nguyên nhân, khó khăn và những khâu còn hạn chế.

Theo Chiến Văn/Quân đội nhân dân
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