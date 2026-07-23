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Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tri ân gia đình chính sách tại Thái Nguyên

Thứ Năm, 19:28, 23/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 23/7, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác do Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã trao 50 phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Phú Đình và Trung Hội. Tại buổi trao quà, Trung tướng Lê Văn Hướng khẳng định, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được Quân đội nhân dân Việt Nam gìn giữ và phát huy.

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Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7.

Trung tướng Lê Văn Hướng bày tỏ lòng biết ơn đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là đồng bào vùng ATK Định Hóa - địa bàn có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách; thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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Tặng quà gia đình chính sách, người có công tại Thái Nguyên.

Dịp này, Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đồi Phong tướng (thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa) và Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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