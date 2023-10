Tích lũy hơn 500.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương

Nội dung này được thể hiện trong dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến, tại phiên họp 27, sáng 11/10.

Tin tưởng và ủng hộ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trình bày báo cáo, bà Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao Đảng và Nhà nước đã có nhiều giải pháp quyết liệt hiệu quả để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được bảo đảm; giữ được giá trị đồng tiền Việt Nam.

“Giải ngân vốn đầu tư công tuy chưa đạt kế hoạch nhưng tăng 5% tương đương 110 ngàn tỷ đồng, đã hoàn thành hơn 650 km đường cao tốc; tích lũy đủ tài chính (hơn 500.000 tỷ đồng) để thực hiện cải cách tiền lương theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng” – báo cáo nêu rõ.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về tình trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp; thu ngân sách Nhà nước gặp khó khăn; triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đề cập công tác đối ngoại, báo cáo nhấn mạnh lần đầu tiên Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là sự khẳng định vị thế và uy tín quốc tế của Đảng và người đứng đầu Đảng ta.

“Kết quả hoạt động đối ngoại đã nâng tầm vị thế, uy tín nước ta trên trường quốc tế. Mở ra cơ hội thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta, là tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” – bà Trương Thị Ngọc Ánh nói.

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng và tiếp tục ủng hộ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước; tin tưởng vào kết quả điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp 27 cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2022 và nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2021 đã bố trí cho Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư. “Trong số này có nguồn rất lớn là 78.000 tỷ đồng bổ sung nguồn cải cách tiền lương”, ông Vương Đình Huệ cho biết và đề nghị thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nội dung quan trọng này.

Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực thật sự góp phần quan trọng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Song, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, trăn trở về tình trạng tham nhũng, tiêu cực ngày một tinh vi hơn, thậm chí xảy ra ngay ở một số người làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cạnh đó, cử tri và nhân dân bàng hoàng, đau xót, chia sẻ những mất mát lớn lao đối với gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mi ni ở phố Khương Hạ (Hà Nội); quan tâm lo ngại về tình trạng bạo hành trẻ em diễn biến phức tạp; tội phạm lừa đảo, cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen, tổ chức cá độ trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng.

Kiến nghị sớm triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Cũng theo bà Trương Thị Ngọc Ánh, cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính nhưng còn nhiều trăn trở vì một số địa phương chưa quan tâm đúng nên việc bố trí, sắp xếp thực hiện chính sách đối với cán bộ không còn vị trí làm việc; một số cơ sở vật chất chưa được sử dụng còn lãng phí; cá biệt một số trường hợp còn nặng về sắp xếp theo kiểu cơ học, chưa chú ý đúng mức đến các yếu tố văn hóa, xã hội.

Bức xúc với tình trạng “quy hoạch treo” dự án đầu tư dở dang ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân; tình trạng một số người đã đầu tư mua nhà ở, đất ở đến nay dự án bị dừng, quyền lợi của người dân chưa được giải quyết thỏa đảng cũng là nội dung được đề cập trong báo cáo.

Phiên họp 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Từ tình hình trên, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị kiểm tra, đánh giá tổng thể các nguy cơ về thiên tai, sạt lở đất, phòng chống cháy nổ, an toàn hồ đập, an toàn giao thông, an toàn khi tổ chức các sự kiện đông người... để có giải pháp phù hợp, chủ động đề phòng và xử lý kịp thời khi có sự cố bảo đảm an toàn cho người dân.

“Kiến nghị Đảng, Nhà nước sớm triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII, góp phần cải thiện đời sống để cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương để yên tâm công tác” – bà Trương Thị Ngọc Ánh cho biết.

Bên cạnh đó cần tiếp tục có các giải pháp hiệu lực, hiệu quả tháo gỡ khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng; tạo việc làm, tăng thu nhập cho doanh nghiệp và người dân.

Các cấp, các ngành các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Đẩy mạnh đấu tranh với “tham nhũng vặt” gây phiền hà sách nhiễu doanh nghiệp và người dân.