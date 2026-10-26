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Timor-Leste mong muốn học tập kinh nghiệm phát triển ngành thủy sản của Việt Nam

Thứ Hai, 18:55, 26/10/2026
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VOV.VN - Ngày 26/10, tại thủ đô Dili, Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm có buổi làm việc với ông Akasio dos Santos, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Nuôi trồng thủy sản và Quản lý nguồn lợi thủy sinh, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản và Lâm nghiệp Timor-Leste.

Hai bên đã trao đổi về khuôn khổ hợp tác, phát triển nguồn nhân lực và kết nối đầu tư trong lĩnh vực thủy sản. Phía Timor-Leste mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam và đang tích cực xem xét cấp phép cho dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam.

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Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm có buổi làm việc với ông  Akasio dos Santos, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Nuôi trồng thủy sản và Quản lý nguồn lợi thủy sinh, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản và Lâm nghiệp Timor-Leste

Tại buổi làm việc, Đại sứ Phạm Bình Đàm nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp và tinh thần đồng hành giữa hai nước, Việt Nam mong muốn cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao thống nhất, phù hợp với nhu cầu và ưu tiên phát triển của Timor-Leste. Đại sứ đánh giá thủy sản là lĩnh vực giàu tiềm năng, có thể đóng góp thiết thực vào tạo việc làm, cải thiện sinh kế, bảo đảm an ninh lương thực và phát triển xuất khẩu của Timor-Leste.

Đại sứ cho biết, từ sản xuất quy mô nhỏ, thủy sản đã trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, với kim ngạch tăng từ gần 1,5 tỷ USD năm 2000 lên 11,3 tỷ USD năm 2025, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu thủy sản lớn thứ ba thế giới. Trên cơ sở đó, đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành thủy sản, từ nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến đến phát triển thị trường và quản lý ngành. Về khuôn khổ hợp tác, đại sứ cho biết, phía Việt Nam đã chuyển dự thảo Bản ghi nhớ về hợp tác thủy sản và mong phía bạn sớm có ý kiến phản hồi để hai bên hoàn thiện, ký kết và đưa văn kiện vào triển khai.

Về phát triển nguồn nhân lực, đại sứ gợi mở một số hình thức hợp tác hai bên có thể cùng nghiên cứu, như đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, kỹ thuật viên, trao đổi chuyên gia và hỗ trợ kỹ thuật cho ngư dân, qua kênh song phương hoặc với sự tham gia của các đối tác phát triển, tổ chức quốc tế, trên cơ sở những dự án cụ thể, khả thi.

Đại sứ cũng gợi mở khả năng trao đổi kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển thủy sản tổng thể, gắn đánh giá nguồn lợi, xác định vùng nuôi trồng và khai thác với tổ chức sản xuất, phát triển hạ tầng bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giám sát hoạt động tàu cá, ứng dụng công nghệ trong quản lý và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới phát triển nghề cá có trách nhiệm và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

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Quang cảnh buổi làm việc giữa Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm với ông  Akasio dos Santos, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Nuôi trồng thủy sản và Quản lý nguồn lợi thủy sinh, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản và Lâm nghiệp Timor-Leste

Ông Akasio dos Santos đánh giá cao những thành tựu phát triển ngành thủy sản của Việt Nam, bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam và đề nghị Việt Nam hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong cả quản lý nghề cá và khai thác hải sản. Phía bạn hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư phát triển hạ tầng và khai thác hải sản tại Timor-Leste.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư Việt Nam giới thiệu dự án khai thác và chế biến thủy sản tại Timor-Leste, với định hướng ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động khai thác, giám sát tàu cá và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ông Akasio dos Santos cho biết, phía Timor-Leste đang tích cực xem xét cấp phép cho dự án. Đại sứ đề nghị cơ quan chuyên môn sở tại và doanh nghiệp tăng cường trao đổi, phối hợp giải quyết vướng mắc và hoàn thiện các thủ tục theo quy định, gắn đầu tư với chuyển giao kỹ thuật, đào tạo lao động địa phương và sử dụng bền vững nguồn lợi.

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Thái Lan cam kết hỗ trợ Timor Leste hội nhập sâu rộng vào ASEAN

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão tại Bangkok ngày 9/10, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Timor Leste tham gia đầy đủ, sâu rộng vào Cộng đồng ASEAN, đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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