Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Timor-Leste

Tại buổi làm việc giữa Việt Nam - Timor-Leste, ông Duílio da Silva đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, đồng thời cho biết đa dạng hóa nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân là những ưu tiên của Chính phủ Timor-Leste.

Ông Duílio da Silva mong muốn TradeInvest thông qua Đại sứ quán tăng cường kết nối với các cơ quan đối tác Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp. Phía Bạn đồng thời khẳng định sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội, đầu tư và kinh doanh tại Timor-Leste.

Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, Đại sứ Phạm Bình Đàm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng cải cách, hoàn thiện thể chế và lắng nghe doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đại sứ cho rằng việc trở thành thành viên ASEAN và WTO vừa mở ra cho Timor-Leste cơ hội tiếp cận thị trường, thu hút nguồn lực, vừa tạo thêm động lực đẩy mạnh cải cách, nâng cao năng lực thực thi cam kết. Trên tinh thần đó, Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các cơ quan chuyên môn hai nước, đáp ứng nhu cầu hợp tác của phía Bạn.

Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm làm việc với Giám đốc điều hành Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Xuất khẩu Timor-Leste (TradeInvest) Duílio Marino Gusmão Araújo da Silva -Ảnh ĐSQ VN tại Timor Leste

Từ thực tiễn thu hút đầu tư của Việt Nam, Đại sứ lưu ý sự cần thiết của việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, với thủ tục minh bạch, chính sách ưu đãi phù hợp và chi phí cạnh tranh. Theo Đại sứ, việc ứng dụng công nghệ số trong đăng ký, cấp phép đầu tư; tăng cường phối hợp liên ngành để vận hành hiệu quả cơ chế một cửa; tạo thuận lợi về thị thực, lao động và đất đai sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Về dự án đánh bắt, chế biến hải sản của nhà đầu tư Việt Nam tại Timor-Leste, Đại sứ đề nghị phía Bạn hỗ trợ đẩy nhanh quá trình xem xét, cấp phép. Phía TradeInvest cho biết dự kiến tổ chức cuộc họp kỹ thuật với các bộ, ngành liên quan để hướng dẫn nhà đầu tư và trao đổi hướng xử lý đối với từng thủ tục; đồng thời khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai và vận hành dự án, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Hai bên cũng thảo luận khả năng phối hợp tổ chức diễn đàn doanh nghiệp, trao đổi đoàn doanh nghiệp Việt Nam - Timor-Leste nhằm tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác, hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Timor-Leste (28/7/2002 - 28/7/2027).