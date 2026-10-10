Thái Lan cam kết hỗ trợ Timor Leste hội nhập sâu rộng vào ASEAN

Cuộc hội đàm diễn ra tại Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày của Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão, theo lời mời của Thủ tướng Anutin Charnvirakul. Đặc biệt, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Timor Leste tới Thái Lan sau 13 năm qua, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi quốc gia này gia nhập ASEAN vào năm 2025.

Lãnh đạo hai nước duyệt đội danh dự. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan

Theo người Phát ngôn Chính phủ Thái Lan Ekkapob Pianpises, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ song phương và nhất trí thúc đẩy hợp tác trên 5 lĩnh vực trọng tâm, gồm: chính trị-ngoại giao, kinh tế, quốc phòng-an ninh, hợp tác phát triển và hợp tác khu vực.

Về chính trị, hai bên thống nhất duy trì trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp tổ chức các hoạt động kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Trong lĩnh vực kinh tế, Thái Lan và Timor Leste nhất trí thúc đẩy thương mại, đầu tư, bảo đảm an ninh lương thực. Hai nước nhất trí thúc đẩy đàm phán Bản ghi nhớ về thương mại gạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nông dân Thái Lan tiếp cận thị trường Timor Leste. Về kết nối giao thông, hai bên thống nhất sớm hoàn tất Hiệp định vận tải hàng không, tạo cơ sở mở đường bay thẳng giữa Bangkok-Dilli, qua đó thúc đẩy du lịch, giao thương và đầu tư.

Cuộc hội đàm diễn ra tại Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok ngày 9/10. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan

Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, hai nước nhất trí tăng cường hợp tác quân sự, đẩy mạnh phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và lừa đảo trực tuyến. Liên quan hợp tác phát triển, Thái Lan cam kết hỗ trợ Timor Leste tăng cường năng lực thông qua Chương trình Hợp tác phát triển giai đoạn 2026 - 2028, tập trung vào nông nghiệp bền vững, y tế, phát triển cộng đồng, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực tham gia ASEAN.

Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão và Thủ tướng Anutin Charnvirakul họp báo ngày 9/10. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan

Đáng chú ý, kể từ năm 2001, Thái Lan đã hỗ trợ hơn 800 suất học tập, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, sinh viên Timor Leste. Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ Timor Leste hội nhập đầy đủ vào Cộng đồng ASEAN, bao gồm nâng cao năng lực và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN trong tương lai.

Kết thúc hội đàm, hai bên công bố Tuyên bố chung định hướng quan hệ hợp tác và trao Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế tham vấn song phương giữa Bộ Ngoại giao hai nước, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ ngày càng thực chất, hiệu quả và góp phần củng cố hợp tác trong khuôn khổ ASEAN.