Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM

Sáng 7/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TP.HCM, đồng thời công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM sau sắp xếp.

Trước đó, ngày 6/10, ông Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM đã được Ban Thường vụ Thành ủy điều động về Văn phòng Thành ủy để phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định (ảnh: Hà An)

Theo quyết định của Thành ủy TP.HCM, Học viện Cán bộ TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Học viện Cán bộ TP.HCM kế thừa toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ sở vật chất, tài sản, hồ sơ, tài liệu, viên chức, người lao động cùng các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

Học viện chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy; sự quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo đại học, sau đại học.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết từ khi thành lập đến nay, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM hoạt động rất hiệu quả, được đánh giá cao về chất lượng.

Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu giao nhiệm vụ (ảnh: Hà An)

Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tập trung đào tạo nhiều đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội; trực tiếp cùng Thành Đoàn nghiên cứu nhiều giải pháp, cơ chế cho Đoàn thanh niên và công tác Đội. Đây là đơn vị có uy tín trong cả nước về đào tạo cán bộ Đoàn, Đội.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, việc sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TP.HCM vừa bảo đảm mục tiêu tiếp tục tinh gọn bộ máy, vừa tăng cường năng lực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn sau sáp nhập, các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển chung của Học viện trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM (ảnh: Hà An) Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng sinh năm 1981, quê quán phường Tân Khánh, TP.HCM, (trước đây là phường Tân Vĩnh Hiệp, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Bà có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý, Cao cấp Lý luận chính trị. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM từ ngày 1/7/2025. Trước đó, bà là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021–2025. Bà từng công tác Trường Cao đẳng sư phạm Bình Dương; Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng và Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một.