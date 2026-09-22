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Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Thứ Ba, 15:07, 22/09/2026
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VOV.VN - Chiều 22/9, tại Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã chúc mừng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng với Thường trực Thành ủy TP.HCM điều hành hội nghị.

Trước đó, ngày 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ong nguyen sinh nhat tan nhan nhiem vu pho bi thu thanh uy tp.hcm hinh anh 1
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thay mặt Ban Chấp hành đảng bộ TP.HCM tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân (ảnh: Hà Khánh)

Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh năm 1975, quê Nghệ An, có trình độ lý luận chính trị cao cấp; chuyên môn Thạc sĩ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế.

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Tân Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân (ảnh: Hà Khánh)

Ông công tác tại Bộ Công Thương từ năm 2018 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Trưởng phòng WTO thuộc Vụ Chính sách thương mại đa biên; Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Hiện Thường trực Thành ủy TP.HCM gồm 8 người: Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong; các Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông, Văn Thị Bạch Tuyết và Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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