English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM công bố quyết định về công tác cán bộ

Thứ Ba, 16:03, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 6/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì và trao các quyết định.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, 4 cán bộ được điều động về Văn phòng Thành ủy để phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM, gồm: ông Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM; bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Phùng Kiên Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp.

Các cán bộ được bảo lưu chế độ, chính sách theo chức vụ được hưởng trước khi điều động. Văn phòng Thành ủy thực hiện các chế độ, chính sách này theo quy định hiện hành.

tp.hcm cong bo quyet dinh ve cong tac can bo hinh anh 1
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cho 4 nhân sự (ảnh: Việt Dũng/SGGP)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, đây là nguồn nhân lực quan trọng bổ sung cho các tiểu ban của Ban Nghiên cứu phát triển thành phố, phục vụ triển khai các đề án, chương trình và nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thành ủy giao.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cán bộ sớm chuẩn bị tiếp nhận công việc tại đơn vị mới, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường trực Thành ủy sẽ giao Văn phòng Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy phân công cán bộ về các tiểu ban phù hợp với năng lực, chuyên môn và sở trường công tác.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Thành phố còn nhiều nhiệm vụ cần triển khai, gắn với các nhiệm vụ Trung ương giao. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ là yêu cầu chung của Thành phố. Tại Ban Nghiên cứu phát triển, mỗi cán bộ cần dành thời gian, tâm huyết cho công việc, hoàn thiện các sản phẩm bảo đảm chất lượng, phục vụ sự phát triển của TP.HCM.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM thành lập Tổ giám sát công trình dự án, trọng điểm
TP.HCM thành lập Tổ giám sát công trình dự án, trọng điểm

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM thống nhất thành lập Tổ giám sát công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

TP.HCM thành lập Tổ giám sát công trình dự án, trọng điểm

TP.HCM thành lập Tổ giám sát công trình dự án, trọng điểm

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM thống nhất thành lập Tổ giám sát công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực, mở đường cho TP.HCM bứt phá
Luật Phát triển đô thị có hiệu lực, mở đường cho TP.HCM bứt phá

VOV.VN - Hôm nay 1/10, Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực, mở ra không gian chính sách mới cho TP.HCM. Thành phố đã chuẩn bị các nghị quyết triển khai, sẵn sàng đưa cơ chế được trao vào cuộc sống, tạo chuyển biến thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực, mở đường cho TP.HCM bứt phá

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực, mở đường cho TP.HCM bứt phá

VOV.VN - Hôm nay 1/10, Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực, mở ra không gian chính sách mới cho TP.HCM. Thành phố đã chuẩn bị các nghị quyết triển khai, sẵn sàng đưa cơ chế được trao vào cuộc sống, tạo chuyển biến thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Trần Thế Thông làm Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM
Ông Trần Thế Thông làm Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Ban Bí thư bổ nhiệm ông Trần Thế Thông làm Trợ lý ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Trần Thế Thông làm Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Trần Thế Thông làm Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM

VOV.VN - Ban Bí thư bổ nhiệm ông Trần Thế Thông làm Trợ lý ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội