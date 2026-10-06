TP.HCM công bố quyết định về công tác cán bộ

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, 4 cán bộ được điều động về Văn phòng Thành ủy để phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM, gồm: ông Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM; bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Phùng Kiên Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp.

Các cán bộ được bảo lưu chế độ, chính sách theo chức vụ được hưởng trước khi điều động. Văn phòng Thành ủy thực hiện các chế độ, chính sách này theo quy định hiện hành.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cho 4 nhân sự (ảnh: Việt Dũng/SGGP)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, đây là nguồn nhân lực quan trọng bổ sung cho các tiểu ban của Ban Nghiên cứu phát triển thành phố, phục vụ triển khai các đề án, chương trình và nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thành ủy giao.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cán bộ sớm chuẩn bị tiếp nhận công việc tại đơn vị mới, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường trực Thành ủy sẽ giao Văn phòng Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy phân công cán bộ về các tiểu ban phù hợp với năng lực, chuyên môn và sở trường công tác.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Thành phố còn nhiều nhiệm vụ cần triển khai, gắn với các nhiệm vụ Trung ương giao. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ là yêu cầu chung của Thành phố. Tại Ban Nghiên cứu phát triển, mỗi cán bộ cần dành thời gian, tâm huyết cho công việc, hoàn thiện các sản phẩm bảo đảm chất lượng, phục vụ sự phát triển của TP.HCM.