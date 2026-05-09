Khánh Hòa điều động Giám đốc Báo và PT-TH làm Giám đốc Sở VH, TT và DL

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bà Võ Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Một số cán bộ cũng được điều động, chỉ định giữ các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy tại các xã, phường và đơn vị như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Cam Lâm, Tây Nha Trang, Cam Hiệp, Diên Lạc… Đồng thời, ông Phan Anh Hào, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh được bổ nhiệm làm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định điều động bà Thái Thị Lệ Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, đến công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời điều động ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Thái Thị Lệ Hằng bày tỏ trân trọng sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và cho biết sẽ cùng tập thể ngành văn hóa, thể thao và du lịch nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bà Thái Thị Lệ Hằng nhấn mạnh, với trách nhiệm của những người con Khánh Hòa, mỗi cán bộ, công chức cần nỗ lực nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương; đồng thời cho rằng hiệu quả công việc và kết quả cụ thể trong thực tiễn chính là thước đo quan trọng đối với năng lực và uy tín của mỗi cán bộ.