中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khánh Hòa điều động Giám đốc Báo và PT-TH làm Giám đốc Sở VH, TT và DL

Thứ Bảy, 11:11, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 14 vị trí lãnh đạo sở, ban, ngành và địa phương.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bà Võ Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

khanh hoa dieu dong giam doc bao va pt-th lam giam doc so vh, tt va dl hinh anh 1
Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Một số cán bộ cũng được điều động, chỉ định giữ các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy tại các xã, phường và đơn vị như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Cam Lâm, Tây Nha Trang, Cam Hiệp, Diên Lạc… Đồng thời, ông Phan Anh Hào, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh được bổ nhiệm làm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định điều động bà Thái Thị Lệ Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, đến công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời điều động ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Thái Thị Lệ Hằng bày tỏ trân trọng sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và cho biết sẽ cùng tập thể ngành văn hóa, thể thao và du lịch nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

khanh hoa dieu dong giam doc bao va pt-th lam giam doc so vh, tt va dl hinh anh 2
Bà Thái Thị Lệ Hằng

Bà Thái Thị Lệ Hằng nhấn mạnh, với trách nhiệm của những người con Khánh Hòa, mỗi cán bộ, công chức cần nỗ lực nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương; đồng thời cho rằng hiệu quả công việc và kết quả cụ thể trong thực tiễn chính là thước đo quan trọng đối với năng lực và uy tín của mỗi cán bộ.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: Khánh Hòa Tỉnh ủy Khánh Hòa công tác cán bộ Sở văn hóa thể thao và du lịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Còn cán bộ ngại về cơ sở, Đà Nẵng sẽ kiên quyết điều động
Còn cán bộ ngại về cơ sở, Đà Nẵng sẽ kiên quyết điều động

VOV.VN - Tại TP Đà Nẵng vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ ngại về xã, làm việc ì ạch, thiếu sâu sát địa bàn. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, điều động, luân chuyển cán bộ về xã, phường; đồng thời thực hiện lộ trình giảm cấp phó ở các sở, ngành nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả điều hành.

Còn cán bộ ngại về cơ sở, Đà Nẵng sẽ kiên quyết điều động

Còn cán bộ ngại về cơ sở, Đà Nẵng sẽ kiên quyết điều động

VOV.VN - Tại TP Đà Nẵng vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ ngại về xã, làm việc ì ạch, thiếu sâu sát địa bàn. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, điều động, luân chuyển cán bộ về xã, phường; đồng thời thực hiện lộ trình giảm cấp phó ở các sở, ngành nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả điều hành.

Sơn La điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở, ngành
Sơn La điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở, ngành

VOV.VN - Tại Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về công tác cán bộ diễn ra chiều nay 4/5, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại các sở: Tài chính, Ngoại vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Công Thương.

Sơn La điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở, ngành

Sơn La điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở, ngành

VOV.VN - Tại Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về công tác cán bộ diễn ra chiều nay 4/5, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại các sở: Tài chính, Ngoại vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Công Thương.

Thái Nguyên kiện toàn bộ máy, điều động 39 cán bộ chủ chốt
Thái Nguyên kiện toàn bộ máy, điều động 39 cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Sáng 29/4, Tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, nhằm kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Thái Nguyên kiện toàn bộ máy, điều động 39 cán bộ chủ chốt

Thái Nguyên kiện toàn bộ máy, điều động 39 cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Sáng 29/4, Tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, nhằm kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội