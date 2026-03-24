Chủ tịch tỉnh Ninh Bình làm Chủ tịch Hội đồng phát triển đô thị thông minh

Thứ Ba, 14:40, 24/03/2026
VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh nhằm tăng cường chỉ đạo, điều phối các nhiệm vụ chuyển đổi số và phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững.

Việc thành lập Hội đồng được thực hiện trên cơ sở Nghị định 269/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh, cùng các chủ trương lớn như Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

chu tich tinh ninh binh lam chu tich hoi dong phat trien do thi thong minh hinh anh 1
Ảnh: Trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng, giữ vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Giám đốc Sở Xây dựng là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tham gia Hội đồng còn có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan như Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế… cùng đại diện Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp và Khu Đại học Nam Cao.

Hội đồng có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh theo quy định; đồng thời phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội đồng sẽ điều phối các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai các chương trình, dự án, giải pháp trong đề án, kế hoạch phát triển đô thị thông minh đã được phê duyệt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng bộ máy của các cơ quan, đơn vị thành viên để thực hiện nhiệm vụ và sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sở Xây dựng được giao là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức các hoạt động của Hội đồng.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Việc thành lập Hội đồng điều phối được kỳ vọng sẽ tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, nâng cao hiệu quả triển khai các giải pháp phát triển đô thị thông minh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản lý đô thị và đời sống người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Hà Nội khởi công đường Vành đai 2,5 (Khu đô thị mới Dịch Vọng- Nguyễn Trãi)
VOV.VN - Sáng nay, UBND thành phố Hà Nội tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng-Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm-Trần Duy Hưng; Nguỵ Như Kon Tum-Nguyễn Trãi.

BIM Land và hành trình kiến tạo những điểm đến có bản sắc
VOV.VN - Một dự án có thể tạo ra những công trình mới. Nhưng một điểm đến chỉ thực sự hình thành khi quy hoạch, sản phẩm và dịch vụ cùng vận hành để tạo ra dòng người, nhịp sống và sức hút bền vững theo thời gian.

Thành lập hiệp hội quản lý chung cư đầu tiên trên cả nước
VOV.VN - TP.HCM thành lập Hiệp hội quản lý vận hành nhà chung cư, đánh dấu lần đầu tiên trên cả nước có hiệp hội nghề nghiệp về lĩnh vực này, được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình chuẩn, lan tỏa kinh nghiệm, tiêu chuẩn và giá trị tích cực đến các địa phương khác. 

