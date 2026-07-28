Ông Lương Tuấn Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vũ Đình Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng do được điều động và phân công công tác khác. Đồng thời phê chuẩn việc cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lưu Công Hữu, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Ngọc Thư, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Phạm Xuân Tùng, nguyên Giám đốc Sở Công Thương; ông Hà Ngọc Tú, nguyên Chánh Thanh tra do chuyển công tác khác.

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng. Ông Lương Tuấn Hùng, sinh năm 1978, tại xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn là Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình. Ông từng làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng (cũ), tỉnh Cao Bằng; Bí thư Thành ủy Cao Bằng (cũ); Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng; Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Thế Hoàn, Giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Văn Giang, Chánh Thanh tra; ông Lê Văn Định, Giám đốc Sở Công Thương; bà Đàm Thị Trung Thu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử và miễn nhiệm các chức danh tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đã thống nhất thông qua 13 nghị quyết, xem xét 01 tờ trình và 01 báo cáo thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng. Đặc biệt, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định bổ sung mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; thông qua các nghị quyết về phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết định các nội dung liên quan đến phát triển thanh niên, kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh và nhiều nội dung quan trọng khác. Những quyết định này không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị, tạo điều kiện huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn tới.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030. Đồng thời, cần tập trung rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ; bảo đảm các dự án, công trình được triển khai đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật và phát huy hiệu quả đầu tư.