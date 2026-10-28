Ông Nguyễn Bá Út được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Bá Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng được kỳ họp bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, với kết quả 72/73 phiếu.

Các Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Bá Út.

Ông Nguyễn Bá Út sinh năm 1979, quê quán tỉnh Gia Lai. Trình độ: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Chuyên môn: Kỹ sư địa kỹ thuật, cử nhân ngôn ngữ, Thạc sĩ quản lý kinh tế.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Bá Út từng giữ cương vị: Phó Trưởng phòng Kinh tế-Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; Trưởng phòng, Thư ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Nông. Từ tháng 7/2025 đến nay, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng chúc mừng ông Nguyễn Bá Út (thứ 2 bên trái qua) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đầu nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn gồm 6 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tháng 9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ chức Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.