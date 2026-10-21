Lâm Đồng phát huy nguồn lực, thúc đẩy vùng khó khăn phát triển

Các chương trình mục tiêu quốc gia đã trở thành nguồn lực quan trọng để đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng. Việc triển khai các chương trình đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững.

Đến thôn Đam Pao, xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, dễ bắt gặp hình ảnh phụ nữ người K’Ho miệt mài bên khung cửi. Từng có thời điểm nghề dệt thổ cẩm đứng trước nguy cơ mai một, nhưng nhờ được hỗ trợ nguyên liệu từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều gia đình đã duy trì nghề, tạo thêm thu nhập.

Phụ nữ thôn Đam Pao, xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng có thêm thu nhập từ việc duy trì nghề dệt truyền thống.

Đáng chú ý, nghề truyền thống này đang được trao truyền cho thế hệ trẻ. Bà Long Dinh K’Thin tay thoăn thoắt luồn chỉ cho biết, các con gái bà cũng đã biết dệt, tranh thủ lúc nông nhàn cùng gia đình làm ra những tấm thổ cẩm để tăng thu nhập.

“Hai đứa con gái cũng đã biết dệt. Khi nào rảnh không đi làm vườn thì dệt cùng với mẹ. Dệt được tấm vải này là công phu lắm. Hai miếng này thành một tấm người ta mua 2,5 triệu đồng đấy", bà Long Dinh K’Thin, chia sẻ.

Chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giúp hàng trăm hộ dân tộc thiểu số ở thôn Đam Pao cải thiện sinh kế gia đình. Riêng với nghề dệt thổ cẩm không chỉ giúp phụ nữ có việc làm, thêm thu nhập những lúc nông nhà mà còn góp phần bảo tồn nghề dệt truyền thống.

Thuỷ lợi, điện lưới được đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp ở vùng khó khăn tỉnh Lâm Đồng.

Anh Ha Mi, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Sơn Lâm Hà cho biết, muốn các chương trình mục tiêu quốc gia phát huy hiệu quả, cần hỗ trợ đúng nhu cầu và tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển sinh kế.

Từ sinh kế hộ gia đình đến hạ tầng nông thôn, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang góp phần tạo chuyển biến tại những địa bàn khó khăn của Lâm Đồng. Trong 5 năm qua, địa phương giảm gần 50.000 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Tại xã Đam Rông 4, địa bàn đặc biệt khó khăn, các công trình giao thông, trường học và hạ tầng phục vụ sản xuất được xác định là những ưu tiên đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4 cho biết, năm nay, xã được bố trí hơn 22 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia để từng bước đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người dân. Chính quyền xã hệ thống hoá lại toàn bộ cơ sở hạ tầng để đầu tư những hạ tầng thiết yếu trước, mở rộng đường sá, chỉnh trang lại bộ mặt nông thôn. Những nhu cầu cấp thiết về hạ tầng của bà con trong việc sản xuất, đi lại thì đều được đáp ứng cơ bản.

Nông dân Lâm Đồng chăm sóc cây chè.

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng được bố trí gần 900 tỷ đồng vốn đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 474 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 419 tỷ đồng. Địa phương đồng thời đẩy nhanh giải ngân hơn 379 tỷ đồng nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương làm rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội.

“Chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung quyết liệt, phân bổ xuống từng sở, ngành, các địa phương và phân công các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm thực hiện từng phần việc của mình. Lâm Đồng cam kết trong tháng 12 sẽ giải ngân toàn bộ số vốn này, đồng thời sẽ tập trung kêu gọi xã hội hoá để cùng với nguồn vốn của Trung ương tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Chương trình mục tiêu quốc gia", ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định.

Sản xuất nông nghiệp ở xã đặc biệt khó khăn Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng.

Theo định hướng của Chính phủ, giai đoạn 2026-2035, bốn chương trình mục tiêu quốc gia được hợp nhất thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi. Lâm Đồng đang rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, dự án và nguồn vốn của các chương trình hiện hành để xác định nội dung tiếp tục thực hiện, điều chỉnh hoặc kết thúc; đồng thời kiện toàn bộ máy chỉ đạo, cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực.

Tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện Hợp phần 2 của chương trình, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh yêu cầu giải ngân gắn với hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải và chú trọng duy trì, vận hành công trình sau đầu tư.

“Quan tâm giải ngân nhưng phải gắn với lại hiệu quả. Những nội dung gì không còn đối tượng mạnh dạn kết thúc chuyển sang các nhiệm vụ khác theo đúng các nguyên tắc và quy định. Quan trọng là khi mình thực hiện các chương trình này thì mình đã có đầu tư nguồn lực vào các công trình hạ tầng cần đánh giá, rà soát lại sau đầu tư để bố trí nguồn lực cũng như là chính sách để vận hành", Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nêu rõ.

Từ nghề dệt thổ cẩm ở xã Đam Pao đến những công trình hạ tầng vùng sâu, vùng xa, các chương trình mục tiêu quốc gia đang góp phần cải thiện đời sống người dân Lâm Đồng. Giai đoạn mới đòi hỏi tỉnh không chỉ đẩy nhanh giải ngân mà còn phải sử dụng nguồn lực đúng đối tượng, gắn đầu tư hạ tầng với phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và bảo tồn bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện để các chương trình phát huy hiệu quả lâu dài, tạo động lực phát triển bền vững cho vùng khó khăn.