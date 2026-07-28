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Ông Nguyễn Đức Tâm được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thứ Ba, 09:56, 28/07/2026
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VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng nay (28/7), Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi với tỷ lệ 64/64 phiếu tán thành (đạt 100%).

Ông Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1981; Quê quán: tỉnh Hưng Yên; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Tâm từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính: Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ;  Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 3/2025 đến tháng 7/2026, ông Nguyễn Đức Tâm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ong nguyen Duc tam duoc bau lam chu tich ubnd tinh quang ngai hinh anh 1
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) 
Ong nguyen Duc tam duoc bau lam chu tich ubnd tinh quang ngai hinh anh 2
Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

Ngày 27/7/2026, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; định hướng, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, với trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cùng tinh thần trách nhiệm cao, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi tin tưởng Ông Nguyễn Đức Tâm sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, tiếp cận công việc và cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Ngãi. 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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