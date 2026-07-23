Đà Nẵng, Quảng Ngãi bắt tay xây dựng cực tăng trưởng mới của miền Trung

Đề án do Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, TP Đà Nẵng chủ trì xây dựng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về phát triển liên kết vùng, phát huy lợi thế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực miền Trung. Theo dự thảo, không gian phát triển mới của Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ kết nối các khu kinh tế trọng điểm gồm Chu Lai, Dung Quất, Nam Giang cùng Hành lang kinh tế Đông - Tây 2.

Quang cảnh buổi làm việc.

Mô hình phát triển được định hướng theo hướng phân công chức năng, phát huy lợi thế của từng địa phương thay vì phát triển riêng lẻ. Trong đó, Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) tập trung phát triển lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng và công nghiệp nặng; Khu kinh tế mở Chu Lai (TP Đà Nẵng) phát triển công nghiệp ô tô, cơ khí chính xác, điện tử, logistics hàng không; khu vực Nam Giang trở thành trung tâm logistics cửa khẩu, cảng cạn (ICD), kho ngoại quan; còn khu vực trung tâm Đà Nẵng giữ vai trò trung tâm thương mại quốc tế, tài chính, nghiên cứu phát triển, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Dự thảo đề án cũng định hướng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kết nối, ưu tiên nâng cấp các Quốc lộ 14D, 14B, 14E, hoàn thiện tuyến đường ven biển, kết nối Dung Quất với Cảng hàng không Chu Lai, phát triển trung tâm logistics cấp vùng gắn với cảng biển, sân bay và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tương lai.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc xây dựng Đề án cần được triển khai khẩn trương, bài bản, có tầm nhìn dài hạn để hiện thực hóa chủ trương liên kết phát triển vùng của Trung ương. Trong giai đoạn đầu cần huy động đội ngũ chuyên gia về kinh tế, công nghiệp, hạ tầng, logistics và tài chính tham gia xây dựng đề án; đồng thời nghiên cứu mở rộng không gian liên kết theo hướng kết nối bốn cực Chu Lai - Dung Quất, Đà Nẵng - Liên Chiểu, cửa khẩu Nam Giang và cửa khẩu Bờ Y nhằm tăng cường kết nối với Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và các hành lang kinh tế Đông - Tây.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, việc xây dựng Đề án là yêu cầu cấp thiết, xuất phát từ chỉ đạo của Trung ương và nhu cầu mở rộng không gian phát triển của hai địa phương. Thành phố Đà Nẵng thống nhất nghiên cứu điều chỉnh tên gọi theo hướng bổ sung khu vực Bờ Y để bảo đảm tính liên kết đồng bộ với Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Giai đoạn 2026 - 2030, 2 địa phương tập trung xây dựng mối liên kết thực chất giữa Chu Lai và Dung Quất, sau đó từng bước mở rộng đến Nam Giang, Bờ Y và toàn tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. Đề án cần xác định rõ danh mục dự án đầu tư công, vốn xã hội hóa và hình thức đối tác công tư (PPP), đồng thời mời các nhà đầu tư chiến lược tham gia góp ý ngay từ quá trình xây dựng.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan khẩn trương thành lập Tổ công tác trong tuần này; hoàn thành dự thảo chi tiết trước ngày 10/8, báo cáo lãnh đạo hai địa phương trước ngày 15/8, trình Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi trước ngày 20/8, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/8 theo chỉ đạo của Trung ương.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: "Kế hoạch phải chi tiết, phân công nhiệm vụ rất rõ: ai chủ trì, ai tham mưu, tham mưu nội dung gì. Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai là đơn vị chủ trì chung, là tổ trưởng; Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất là đơn vị chủ trì phần Quảng Ngãi, là tổ phó thường trực. Lấy ví dụ như vậy để các đồng chí nghiên cứu. Đối với các thành phần liên quan, tôi giao Văn phòng UBND TP và Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai khẩn trương thành lập tổ công tác và xây dựng ngay kế hoạch thật cụ thể. Hai Sở Xây dựng rà soát ngay. Hiện nay, chúng ta đang cập nhật quy hoạch tỉnh. Mặc dù quy hoạch đã được phê duyệt, nhưng cần bổ sung ngay các nội dung của Đề án này vào quy hoạch".