Lãnh đạo Quân khu 5 dâng hương tri ân liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Đoàn công tác đã dâng hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà thờ Trung tướng Trần Quý Hai, nhà thờ đồng chí Nguyễn Chánh, nhà thờ đồng chí Phạm Kiệt, Nhà truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ngãi, Đền Tưởng niệm liệt sĩ Sơn Tịnh, Tượng đài Chiến thắng Ba Gia, Di tích Điểm cao 62, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tịnh Trà và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tịnh Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, Thiếu tướng Lương Đình Chung cùng các thành viên trong đoàn kính cẩn dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền bối cách mạng, các tướng lĩnh, lãnh đạo tiền bối, Anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi, nơi đang chăm sóc, điều dưỡng các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Thiếu tướng Lương Đình Chung ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, bệnh binh và người có công; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Chính ủy Quân khu 5 cùng đoàn công tác thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ngãi.

Dịp này, đoàn công tác đã trao các phần quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng tập thể Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh cùng các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại đây.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 cùng đoàn công tác thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Quảng Ngãi

Thiếu tướng Lương Đình Chung và đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.