Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia

Cụ thể, Quyết định số 1419/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2807/QĐ-TTg như sau: Kiện toàn Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến hoạt động tổ chức các hội chợ quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban.

Các Ủy viên bao gồm:

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Thứ trưởng Bộ Công an;

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;

- Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

- Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam".

Đồng thời, Quyết định số 1419/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 2807/QĐ-TTg như sau:Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Công Thương; Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của các cơ quan chủ quản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (29/7/2026).