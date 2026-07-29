English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia

Thứ Tư, 17:58, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2807/QĐ-TTg ngày 26/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia.

Cụ thể, Quyết định số 1419/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2807/QĐ-TTg như sau: Kiện toàn Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến hoạt động tổ chức các hội chợ quốc gia.

bo truong le manh hung lam truong ban chi dao cac hoi cho quoc gia hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban.

Các Ủy viên bao gồm:

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Thứ trưởng Bộ Công an;

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;

- Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

- Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam".

Đồng thời, Quyết định số 1419/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 2807/QĐ-TTg như sau:Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Công Thương; Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của các cơ quan chủ quản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (29/7/2026).

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 21/7/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Ban Chỉ đạo).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 21/7/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Ban Chỉ đạo).

Đắk Lắk thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"
Đắk Lắk thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", nhằm chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Đắk Lắk thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", nhằm chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 11/7/2026 về việc kiện toàn Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 11/7/2026 về việc kiện toàn Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội