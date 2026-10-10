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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các tuyến vành đai tại Hà Nội

Thứ Bảy, 13:56, 10/10/2026
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VOV.VN - Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành; Dự án đường Vành đai 2,5.

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hiện trường dự án, đại diện các đơn vị liên quan cho biết, Dự án đường Vành đai 1 đến nay đã thông xe toàn tuyến (không bao gồm 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh). Dự án sẽ hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026.

Đối với Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phường Ô Chợ Dừa. Về giải phóng mặt bằng, đến nay đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn phường Ô Chợ Dừa hoàn thiện phương án thiết kế dự án theo hướng cây xanh, cảnh quan kết hợp đường nội bộ để có thể triển khai ngay, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.

tong bi thu, chu tich nuoc chi dao day nhanh tien do cac tuyen vanh dai tai ha noi hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với các lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội.

Dự án đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài toàn tuyến 9,65km, với quy mô mặt cắt 40-50m. Tuyến đường bắt đầu tại điểm giao cắt với vành đai 3 (đoạn gần cầu Thanh Trì) và kết thúc tại khu đô thị mới Ciputra. Hiện dự án đã đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch 13,34km/19,65km, bao gồm 7 đoạn. Dự án đang thực hiện đầu tư 7 đoạn với 5 dự án, với chiều dài 6,31km/19,65km, tổng mức đầu tư là 13.656 tỷ đồng.

Về tiến độ triển khai thi công, đoạn đường Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân Tảo, tiến độ thi công cơ bản đã hoàn thành 90% khối lượng nền, mặt đường, sơn kẻ, tổ chức giao thông. Đoạn Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng, hiện đã hoàn thiện lu lèn mặt đường, hoàn thành thảm nhựa 1/2 mặt cắt đường chiều từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng. Đoạn đường Nguyễn Trãi - Đầm Hồng cơ bản hoàn thành các hạng mục thi công nền, mặt đường, dải phân cách đoạn từ Nguyễn Trãi đến Vũ Tông Phan. Đoạn từ đường Vũ Tông Phan đến Đầm Hồng thảm mặt đường được 1/2 mặt cắt đường. Đoạn Lĩnh Nam - Vành đai 3, hiện chủ đầu tư đang tập trung triển khai thi công các hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật khối lượng mới đạt khoảng 40-50%.

Đối với 3 đoạn tuyến Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đang thực hiện theo hình thức Lệnh Khẩn cấp. Hiện đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đã triển khai thi công được khoảng 90% khối lượng. Đối với 2 đoạn tuyến còn lại: Đường Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, hiện đang tập trung triển khai thi công các hạng mục thoát nước mưa, nước thải, nền mặt đường, dải phân cách với khối lượng đạt khoảng 70%.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương thành phố Hà Nội và các đơn vị, địa phương liên quan đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự đồng tình, ủng hộ của người dân Thủ đô với chủ trương của thành phố, di dời để dự án được triển khai. Sau khi hoàn thành tuyến đường đã góp phần giảm tải ùn tắc và áp lực giao thông đường Đê La Thành cũ, nhất là ùn tắc tại khu vực Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đối với khu vực xen kẹt giữa hai tuyến đường đã được giải phóng mặt bằng xong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục dành ưu tiên cho việc mở rộng đường.

tong bi thu, chu tich nuoc chi dao day nhanh tien do cac tuyen vanh dai tai ha noi hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với các lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thành những phần việc còn lại và hoàn thiện toàn bộ các công trình theo đúng kế hoạch đề ra. Qua đó để các tuyến vành đai thông suốt, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời chủ đầu tư các dự án cần tích cực phối hợp với cơ quan quản lý và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả khai thác công trình nhằm phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường, bảo đảm trật tự, an toàn, ưu tiên tối đa cho giao thông; sắp xếp phù hợp điểm đỗ xe, khu vực kinh doanh, phục vụ nhu cầu của nhân dân và giữ gìn môi trường, cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Việt Cường/VOV
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