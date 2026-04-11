Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cụ thể hóa tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh Quốc gia

Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, diễn ra sáng 11/4 tại Hà Nội.

Cùng dự có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” tặng Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan tham mưu cao nhất của lực lượng Công an nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, trải qua 80 năm, công tác tham mưu Công an nhân dân ngày càng khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an, vừa thực hiện tham mưu chiến lược, vừa tiến hành tham mưu tác chiến, đồng thời là trung tâm thông tin phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo và quản lý, điều hành, trung tâm tổng hợp trí tuệ, “cánh tay nối dài”, “bộ não thứ hai” của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; và những thành tích, kết quả của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi tới dự Lễ kỷ niệm.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, thống nhất nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của lực lượng tham mưu Công an nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, không chỉ thực hiện chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp, mà phải thực hiện chức năng tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định xã hội và phục vụ phát triển đất nước; đem lại sự bình yên, an ninh, an toàn, an sinh cho mọi người dân.

“Công tác tham mưu Công an nhân dân phải là nền tảng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các tư duy, nhận thức mới về an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định; đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với lực lượng tham mưu, không chỉ trong chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, mà trong văn bản tham mưu, đều phải quán triệt, cụ thể hóa phù hợp tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh và bảo vệ an ninh; đồng thời theo dõi, đôn đốc, bảo đảm thực hiện quyết liệt, hiệu quả với sản phẩm cụ thể đo đếm được của từng Công an đơn vị, địa phương và toàn lực lượng Công an nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ý kiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Văn phòng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân hơn ai hết phải là lực lượng gương mẫu, đi đầu và lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy lực lượng Công an tiên phong thực hiện tinh thần hành động, “kỷ luật, trách nhiệm”, “kỷ luật, thực thi”, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể”; tinh thần là công tác tham mưu phải có tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám đề xuất, phân công nhiệm vụ để giải quyết hiệu quả vấn đề thực tiễn công tác an ninh, trật tự, dám va chạm, phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời những biểu hiện chây ì, né tránh, thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời biểu dương cách làm hay, đổi mới sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên dưới như một, có tính hành động cao, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đặt lên hàng đầu kỷ luật thực thi, gia tăng đóng góp, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để làm được điều này thì cần: "Quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng tham mưu Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sớm nhất trước năm 2030. Ngoài hiện đại về con người theo phương châm “người trước, súng sau”, cần đặc biệt quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện các mặt công tác tham mưu; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành, trung thực, nhanh nhạy, tâm huyết, dũng cảm, thạo việc, luôn cập nhật kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội, trình độ khoa học, công nghệ, ngoại ngữ; quan tâm chăm lo chế độ, chính sách để lực lượng tham mưu Công an nhân dân yên tâm công tác, cống hiến”.

Các đại biểu tại lễ kỷ niệm.

Một lần nữa nhấn mạnh, công tác tham mưu Công an nhân dân là nhân tố quyết định sự thành bại trong việc thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị và tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần đổi mới, với những cán bộ tận tụy, tâm huyết, đoàn kết, đồng lòng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp, lực lượng tham mưu Công an nhân dân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.