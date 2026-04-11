Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng tham mưu CAND

Ngày 18/4/1946, trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ, đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách cả từ bên trong và bên ngoài, tổ chức tham mưu đầu tiên của lực lượng CAND đã được thành lập. Sự kiện đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của lực lượng Tham mưu CAND - lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an hoạch định các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Văn phòng Bộ Công an.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, lực lượng Tham mưu CAND luôn phát huy truyền thống, bản chất “trung thành - tận tụy - mưu trí - sáng tạo - đoàn kết - lập công”, là lực lượng nòng cốt, luôn giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong mọi mặt công tác Công an; xứng đáng là “bộ não thứ hai”, “cánh tay nối dài” của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp. Đặc biệt trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới, lực lượng Tham mưu CAND sẵn sàng nhận nhiệm vụ, “đi trước, mở đường”, sẵn sàng cống hiến để hoàn thành tốt sứ mệnh đặc biệt quan trọng của mình. Lực lượng Tham mưu sẽ luôn quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm “sớm - sắc - chắc - sâu”, chủ động nắm chắc tình hình, thu thập thông tin, nâng cao năng lực nghiên cứu, tổng hợp, dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung tham mưu thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; không chỉ tham mưu bảo đảm an ninh, trật tự mà còn phải gia tăng đóng góp thực chất, trực tiếp và bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới…

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” tặng Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan tham mưu cao nhất của lực lượng Công an nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đối với mọi hoạt động của lực lượng công an, vừa tham mưu chiến lược, vừa tham mưu tác chiến, đồng thời là trung tâm thông tin phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo và quản lý, điều hành, trung tâm tổng hợp trí tuệ của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, công tác tham mưu Công an nhân dân phải là nền tảng thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các tư duy, nhận thức mới về an ninh, bảo vệ an ninh quốc gia mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định, tinh thần là công tác tham mưu phải có tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám đề xuất phân công nhiệm vụ để giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn của công tác an ninh, nỗ lực xây dựng lực lượng tham mưu công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại sớm nhất trước năm 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

"Lực lượng tham mưu Công an nhân dân hơn ai hết phải là lực lượng gương mẫu đi đầu và lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy lực lượng Công an tiên phong thực hiện tinh thần hành động, kỷ luật, trách nhiệm, kỷ luật thực thi lựa chọn đúng, triển khai nhanh làm đến nơi đến chốn đo lường bằng kết quả cụ thể mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định, phấn đấu tạo ra những dấu ấn, kỳ tích mới vì Đảng, vì dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.