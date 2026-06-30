Thứ Ba, 10:36, 30/06/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW
VOV.VN - Sáng 30/6, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
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