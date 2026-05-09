Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka

Trò chuyện thân mật với bà con kiều bào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với bà con về những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, cũng như việc triển khai nhiều chủ trương chiến lược của đất nước trong thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán đã nỗ lực với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm lần này với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, nội dung và kết quả thực chất, đột phá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka. Mối quan hệ tốt đẹp này được các thế hệ lãnh đạo hai nước xây dựng và bồi đắp trong suốt 55 năm qua. Đặc biệt, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước lần này, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện, xác lập sự tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện và thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng dù cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka có số lượng chưa nhiều, nhưng mọi người vẫn luôn quan tâm, đùm bọc lẫn nhau, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Sri Lanka trong việc giữ gìn văn hóa, giáo dục tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông; hội nhập tốt, chấp hành các quy định của pháp luật nước sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất; tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nói chung và quan hệ với Sri Lanka nói riêng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ quán cần chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là khai thác hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện mới được thiết lập, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong nước và các cơ quan chức năng của Sri Lanka để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Sri Lanka.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Sri Lanka, tăng cường công tác tuyên truyền, kết nối giao lưu văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân, kết nối hợp tác giữa các địa phương của hai nước; quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka; tăng cường công tác bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng.