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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Giữ lửa khát vọng, đưa bóng đá Công an Hà Nội vươn xa

Thứ Bảy, 21:18, 10/10/2026
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VOV.VN - Dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội chiều 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát huy truyền thống, giữ ngọn lửa khát vọng và tạo điều kiện để bóng đá Việt Nam phát triển. Dịp này, câu lạc bộ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (10/10/1956 – 10/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ, cựu cầu thủ của câu lạc bộ.

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Quang cảnh lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Câu Lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội; khẳng định Huân chương Lao động hạng Nhất là thành quả nỗ lực và là kết tinh tinh thần, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ trong 70 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Câu Lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ra đời trong bối cảnh Thủ đô mới được giải phóng 2 năm, còn bề bộn công việc, thể hiện tầm nhìn, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân và của ngành công an. Chặng đường đã qua ghi dấu những thăng trầm, nỗ lực bền bỉ và thành tựu đáng tự hào của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ.

Nhắc lại những câu chuyện, ký ức và cảm xúc về Đội bóng Công an Hà Nội đã chiếm được niềm tin và tình cảm yêu mến của hàng triệu người hâm mộ bóng đá ở Thủ đô và cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự trở lại của đội bóng với nhiều tín hiệu rất đáng mừng và cho rằng đội bóng hoàn toàn có cơ hội phát triển.

“Ngành thể thao, Liên đoàn Bóng đá, Bộ Công an, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố cũng tiếp tục có những định hướng từ đào tạo trẻ đến tạo điều kiện về cơ sở vật chất, làm sao cho bóng đá nước nhà, bóng đá ngành Công an đáp ứng được yêu cầu, mong mỏi, giữ được ngọn lửa trong các cầu thủ, những ước mơ, khát khao phát triển bóng đá, đáp ứng tình yêu của người hâm mộ Việt Nam. Phát triển thể dục thể thao, phát triển bóng đá ở Việt Nam còn dư địa rất lớn, còn có thể cống hiến được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Được thành lập ngày 10/10/1956, CLB bóng đá Công an Hà Nội sớm khẳng định vị thế khi giành chức vô địch giải Hạng A miền Bắc năm 1957. Trong chặng đường phát triển, đội bóng ba lần vô địch giải miền Bắc, đăng quang giải vô địch quốc gia năm 1984 và giành Cúp Dunhill năm 1999. Năm 2002, CLB giải thể, trước khi được tái lập vào năm 2023.

Ngay mùa giải đầu tiên trở lại V-League, đội bóng đã giành chức vô địch quốc gia năm 2023. Tiếp nối thành công, CLB vô địch Cúp Quốc gia mùa giải 2024–2025, giành hai Siêu cúp quốc gia liên tiếp và vô địch V-League mùa giải 2025–2026.

Ở đấu trường khu vực, đội bóng giành ngôi á quân Shopee Cup mùa giải 2024–2025, đồng thời giành quyền tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Á mùa giải 2026–2027. Đồng thời, Câu lạc bộ cũng đóng góp nhiều tuyển thủ cho các Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội khẳng định, cùng với sự phát triển của đất nước, những thay đổi của nền bóng đá thế giới đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Câu lạc bộ.

“Với truyền thống đã được vun đắp, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mỗi thành viên Câu lạc bộ sẽ không ngừng rèn luyện ý chí, phẩm chất, đạo đức, đoàn kết một lòng, quyết tâm để viết nên những trang sử mới, bước lên những đỉnh cao mới, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo các cấp, của nhân dân Thủ đô và của người hâm mộ cả nước”, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt khẳng định.

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Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên và cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội đạt được trong 70 năm qua. Việc câu lạc bộ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp và thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với đội bóng trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công an Hà Nội và câu lạc bộ tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: phát huy truyền thống, nâng cao đóng góp cho thể thao nước nhà; xây dựng đội bóng trở thành biểu tượng của bóng đá Việt Nam, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế; đồng thời chăm lo phát triển câu lạc bộ, bảo đảm điều kiện tập luyện, thi đấu và chế độ chính sách cho các thành viên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết thành phố Hà Nội đang phối hợp nghiên cứu phương án phục hồi, hiện đại hóa sân Hàng Đẫy. Định hướng đặt ra là xây dựng một tổ hợp thể thao đa năng, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, vừa phục vụ thi đấu, tập luyện, tổ chức các sự kiện thể thao, vừa tạo không gian giao lưu và gìn giữ truyền thống bóng đá Thủ đô.

“Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân, thể thao thành tích cao trong đó có bóng đá, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội đang đứng trước cơ hội, điều kiện thuận lợi chưa từng có để vươn mình bứt phá, tiếp tục khẳng định mô hình câu lạc bộ, danh dự thể thao Công an nhân dân, thể thao Việt Nam và hình ảnh của lực lượng vũ trang, hình ảnh quốc gia để đạt mục tiêu kỳ vọng”, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết.

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Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội

Trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã đến tham quan Triển lãm "70 năm - Hào hoa và Bản lĩnh" và phát biểu động viên các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.

Đỗ Minh/VOV1
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